Hevder Solskjær har enorme overgangsplaner

BBC skriver videre at de røde djevlene er i dialog om å forlenge Mata og Herreras kontrakter, som begge går ut ved sesongslutt. Stamsø-Møller mener at Solskjær bør «strekke seg ganske langt» etter å beholde sistnevnte.

Herrera er blitt koblet med en Bosman-overgang til PSG.

– Jeg er ikke helt overbevist om Herrera er en mann som skal lede Manchester United til en ny storhetstid. Skal han plutselig doble lønnen? Det vet jeg ikke om er det smarteste. Men det er veldig synd for dem om han skal forsvinne til PSG, sier han, og fortsetter:

– Det er ikke akkurat et sunnhetstegn dersom en spiller som åpenbart er ganske glad i klubben, snakker varmt om den, er positiv og har en herlig innstilling forsvinner. Da mister de noe de trenger i fortsettelsen. Han er ikke nødvendigvis verdens beste midtbanespiller, men bidrar med mye positivt.

– Trenger midtbanespiller og stopper

Stamsø-Møller tror også at typer som Marcos Rojo, Sergio Romero og Antonio Valencia kan være på vei ut dørene. Han mener at det først og fremst blir viktig å beholde nøkkelspillere som Paul Pogba og David de Gea, men tror at Solskjær hadde hatt godt av å oppgradere midtbanen.

– Sammenlignet med de andre lagene, må den bli enda litt bedre og jevnere. Matic lurer jeg på om har spilt sine beste fotballkamper. McTominay er god, men jeg er usikker på om han har det formatet som kan løfte Manchester United. Fred har vært skuffende. Det er en veldig viktig plass på banen hvor de trenger å bli litt bedre. Også for å få Pogba til å være god hele tiden, mener han.

Telegraph hevder at Manchester United også kan være villig til å lytte til bud på Eric Bailly. Det skjer imidlertid bare dersom de røde djevlene klarer å få fatt i en stjernestopper.

TV 2s fotballekspert mener at en forsvarsgeneral kan løfte nivået på dem rundt.

– De har mange stopper som er helt OK, og som veksler på å spille gode kamper og dumme seg ut. Du kan si det samme om Jones, Smalling, Bailly og Lindelöf. Alle er terningkast fire. Det holder ikke for Manchester United, slår han fast.

– Alle dem, spesielt Lindelöf, kan få et løft hvis de får en skikkelig verdensklassestopper ved siden av seg. À la Koulibaly. De må nok investere ganske mye penger for å komme opp på det nivået de andre er på. Men United har råd til det. Vi får håpe at folk jobber godt nok på det området til at de faktisk klarer å skaffe de spillerne de trenger, fortsetter han.