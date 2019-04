Mars var mild, våt og vill

Årets første vår-måned er lagt bak oss, og den ble faktisk relativt mild, i alle fall i Sør-Norge.

For sørlige deler av Sør-Norge ble årets mars ble den rake motsetning til fjorårets rekordkalde og tørre marsmåned.

Sørlandet og Østlandet opplevde i år den mildeste mars måned siden 2014 og 2015, mens fjorårets mars var den kaldeste siden 2006.

Middeltemperaturen i år var 2-3 grader over det normale på Sørlandet og Østlandet, mens fjorårets mars var 2-3 grader kaldere enn normalt. Midt- og Nord-Norge fikk derimot nær normale temperaturer i mars.

Det var varmere enn normalt de fleste steder i mars, bortsett fra lengst nord. Grafikk: StormGeo

Samtidig var nedbørmengdene over det normale i omtrent hele landet. Til dels mer enn dobbelt så mye nedbør som normalt enkelte steder østafjells, i Trøndelag, Nordland og Troms.

Begynnelsen og midten av mars, ble preget av flere lavtrykk fra Atlanteren som tok en sørlig bane og passerte over Sør-Norge. Dermed fikk Sør-Norge en skiftende periode med en del regn og snø og til tider kuling av skiftende retning. Natt til 8. mars ble det målt opp til full storm fra nordvest langs Rogalandskysten, og natt til den 17. mars opp i østlig storm i fjellet i Sør-Norge.

Snørikt i øst

Spesielt mye snø falt i indre områder østafjells den 12. og 17. mars. Dette medførte at snødybdene i disse områdene nådde et maksimum i midten av mars.

MYE NEDBØR: Mars ble en snørik og våt måned. Trondheim fikk godt over dobbelt så mye nedbør som vanlig.Grafikk: StormGeo

På Blindern i Oslo var snødybden opp i 32 cm, og snøen på bakken ble liggende frem til den 29. mars. Betydelig mer snø var det i Nordmarka der snødybden nådde toppen den 18. mars med hele 129 cm snødybde på Bjørnholt.

Vestlandet sør for Stad hadde derimot stort sett bar bakke gjennom hele måneden, og selv i fjellet var det lite snø. Unntakene i denne urolige perioden var høytrykksryggene 1. mars, 10. til 11. mars og 18. til 19. mars med mye fint vær og kuldegrader om nettene. Den laveste temperaturen i Sør-Norge ble målt den 11. mars med 29,5 kuldegrader på Sandhaug på Hardangervidda.

Nord-Norge fikk en vinterlig værtype med enkelte snøbyger frem til den 19. mars, men også perioder med nokså rolige forhold og kaldt vær. Laveste temperaturen i landet ble målt 8. mars med -36,1 grader i Suolovuopmi på Finnmarksvidda.

Varmt i sør ...

Perioden fra 20. mars og ut måneden ble preget av at kraftige lavtrykk fra Atlanteren som tok en nordlig bane inn i Norskehavet og videre inn i Barentshavet, mens et høytrykk etablerte seg over England og Mellom-Europa.

Værekstremer mars: Max temp – Norge: 18,8 grader, Gjerpen i Telemark og Ramnes i Vestfold (21/3, 28/3)



Min temp – Norge: -36,1 grader, Suolovuopmi (8/3)



Max vind – Norge: Fjellet: Vest 43 m/s, Kvaløyfjellet i Sømna i Nordland (23/3, 29/3) Lavlandet: Sørvest 32 m/s Kråkenes fyr (23/3, 29/3)



Max nedbør – Døgn: 96,1 mm, Storforshei i Rana i Nordland



Max nedbør – Måned: 476 mm, Gullfjellet i Hordaland.

Dermed fikk Sør-Norge stort sett mild vest og sørvestlig vind og litt regn, men Sørlandet og Østlandet ble liggende i le for fjellene i vest og fikk mye pent vær med vårlige temperaturer. Temperaturen steg til over 15 varmegrader mange steder, og aller varmest var det sør på Østlandet med opp i 18-19 varmegrader om ettermiddagene.