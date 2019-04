Ville ha aldersgrense og krav om hjelm – myndighetene sa nei

Elektriske sparkesykler har inntatt byer verden over for fullt de siste månedene.

I et par uker har sparkesyklene også vært tilgjengelig for nordmenn. Foreløpig er de kun å se i Oslo og Kristiansand, men syklene har allerede rukket å skapt både glede og harme blant befolkningen.

Så langt er det to selskaper som tilbyr utleie av elektriske sparkesykler, svenske VOI og tyske Tier.

– Kan ikke kontrollere

Sparkesyklene låses opp via en applikasjon på mobilen, og hvem som helst med et kredittkort kan leie syklene.

Elektriske sparkesykler klassifiseres som sykler, og de to fremkomstmidlene må forholde seg til de samme reglene.

– Vi ønsker gjerne brukere over 18 år, men vi har ingen måte å kontrollere hvem som leier sparkesyklene våre, sier sjef for Tier Oslo, Lars Christian Grødem-Olsen til TV 2.

– Kommer dere til å gjøre noe for å få det?

– Til syvende og sist er det opp til de som setter lover og reglene. Hvis regjeringen finner ut at de vil ha 18-årsgrense, må vi finne en løsning hvor brukerne må legge inn førerkort, sier han.

Nei til aldersgrense

I forbindelse med regelverksarbeidet for små elektriske kjøretøy i fjor vår sendte Vegdirektoratet en tilråding til Samferdselsdepartementet hvor de ønsket å sette en aldersgrense på 12 år, og et krav om hjelmpåbud for personer under 17 år.

Departementet tok ikke dette til følge, og det ble dermed bestemt at det ikke var nødvendig med hverken aldersgrense eller krav om hjelm for bruk av små elektroniske kjøretøy. Det opplyser Kurt Ottesen i Vegdirektoratet.

– Det er ingen hindring for at utleierne kan sette en nedre aldersgrense for leie av sparkesyklene om de ønsker det, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold, til TV 2.

Sykler og sparkesykler følger samme regelverk, og det er derfor bare tillatt å kjøre på fortau og gangfelt når trafikken er liten og det ikke er til fare eller hinder for gående.

– Hjelm er ikke påbudt på sykkel heller, men jeg vil oppfordre folk til å bruke det uansett av hensyn til egen sikkerhet, spesielt for barn. Vi ønsker ikke å detaljregulere, og mener foreldre og foresatte evner å ta gode valg for seg og sine, sier Skjervold.

– Bruk hjelm!

Norden-sjef i det svenske selskapet VOI, Eric André, sier at de gjennomfører mange ulike tiltak for at folk under 18 år ikke skal bruke deres sparkesykler. Dette gjør de ved å lære opp brukerne i applikasjonen, samt gjennom sine kommunikasjonskanaler.