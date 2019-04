Sterk kritikk mot voldsalarmer: – Det er en falsk trygghet

En voldsalarm ser ut som en telefon, og aktiveres ved at man holder en knapp inne i tre sekunder. Da blir det opprettet et anrop til politiet, som kun kan avbrytes av politiet. Alarmen er utstyrt med GPS. Denne har naturlige begrensninger, da den må være i et område med god dekning for å kunne gi nøyaktig lokasjon.



Bryr seg ikke om en alarm

– For mange er det en falsk trygghet. Det er den voldsutsatte som bærer belastningen, sier Tove Smaadahl.

Tove Smaadahl, leder for Krisesekreteriatet.

Hun er leder for Krisesekreteriatet, og har jobbet med å bistå personer som oppsøker et av organisasjonens 45 krisesentre i 20 år.

Smaadahl sier de opplever at flere som får utdelt voldsalarm føler det som trygghet, men at det finnes flere eksempler på at kvinner har blitt utsatt for vold og drept mens de bar voldsalarmen.

I 2015 ble 27 år gamle Nilofer Naseri drept av sin mann i deres bolig i Trøndelag. Hun følte seg truet, levde med voldsalarm, og leverte flere anmeldelser om trusler fra mannen.

Mandag denne uken ble en 35 år gammel kvinne drept av sin tidligere ektemann på Strømmen i Akershus. Mannen ble pågrepet etter kort tid. Han er nå drapssiktet og har erkjent straffskyld.

Kvinnen ble funnet utenfor døren på leilighet der hun bodde. Tirsdag ble det kjent at hun hadde fått utdelt voldsalarm på grunn av et anmeldt forhold som skjedde på senhøsten i fjor. Hendelsen involverte den nå drapssiktede mannen.

Voldsalarmen til kvinnen som ble drept på Strømmen ble aldri utløst. Politiet ønsker ikke å gå ut med hvor de fant alarmen, eller om de vet hvorfor den ikke ble utløst.

– Det kan være ulike årsaker til at ikke utløst. Men uansett, når noen har bestemt seg for å begå et drap, spørs det om vedkommende bryr seg om en alarm, sier Smaadahl.

– Ingen nytte

Margit Lømo er leder for Landsforeningen for voldsofre. Hun har jobbet med å hjelpe voldsofre siden 80-tallet, og har selv blitt utsatt for grov vold. I en periode måtte hun også selv gå med voldsalarm.

Hun er enig med Smaadahl, og mener voldsalarmene for ofte blir en falsk trygghet for de som bærer den.

– Voldsalarmer skremmer noen gjerningsmenn, men ikke de som har bestemt seg for å drepe. Når man har fått utdelt en alarm kan det være litt forebyggende, og jeg kjenner til saker der folk har hatt bruk for den, sier hun.

Likevel lar hun seg ikke overraske av hendelsen på Strømmen.