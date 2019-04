– Jeg har rett til å ta stemmen min tilbake

Natt til 23. juli 2011 fikk sanger Helene Bøksle en telefon hun nok aldri vil glemme. Terroristen, som hadde rystet landet, skulle vise seg å være en av hennes største tilhengere.

I ukens Skavlan på TV 2 forteller artisten om sjokket og vantroen som kom med telefonen.

Se Helene Bøksle synge nattasang for skistjerne Stina Nilsson hos Skavlan på TV 2 lørdag klokken 22.30, og på TV 2 Sumo nå.

Helene Bøksle er kjent for sin sterke formidling av blant annet norsk folkemusikk. Hun har gitt ut flere album, og har deltatt i konkurranser som Stjernekamp og Melodi Grand Prix. Nå er hun aktuell med en nyinnspilling av barneplata «God natt, min skatt», og tilhørende sangbok.

Den 22. juli 2011 smalt en bombe i regjeringskvartalet i Oslo, før 69 ungdommer mistet livet i en masseskyting på Utøya i Buskerud. Totalt 77 mennesker omkom som følge av terrorangrepene denne dagen.

Det at Helene Bøksle sin musikk ble hyllet av den ansvarlige terroristen, var det ingen som kunne ha forberedt artisten på.

Slapp telefonen

Dagen det smalt i regjeringskvartalet var det lite oversikt å få over hva som faktisk hadde skjedd.

– Vi visste ingenting. Mannen min er journalist, så han hadde dekket det som hadde skjedd den dagen, men fremdeles ante vi jo ikke hva som hadde pågått ute på Utøya.

Det hadde ikke engang gått ett døgn siden terroren, da journalister begynte å ringe Helene Bøksle natt til 23. juli 2011.

– Midt på natten så fikk jeg en telefon fra en journalist som sa at det var et manifest som var blitt publisert, og «hvordan stiller du deg til at musikken din spilles bak manifestet», forteller hun.

Terroristen hadde lagt ut et manifest på strømmetjenesten YouTube, og Bøksle sin musikk ble spilt i bakgrunnen. Hun sier hun slapp telefonen da hun fikk beskjeden.

– Jeg kunne ikke tro det var sant, jeg fikk sjokk. Det var en følelse som jeg faktisk ikke har snakket om før, sier sangeren.

Ikke et offer

Musikken til Helene Bøksle var både omtalt i manifestet og brukt bak manifestvideoen. Sangene var fra et lydspor hentet fra online-spillet «Age of Conan».

– Det var musikk som jeg følte ble tatt ifra meg den natten, og som har gjort at jeg ikke har villet snakke om det. Jeg har ikke sunget en strofe av den musikken siden da, sier Bøksle.

Grunnen til at hun ikke har villet snakke om det tidligere er, ifølge artisten selv, at hun ikke ønsker å fremstå som et offer.