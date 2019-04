Politi og helsepersonell er torsdag morgen i området nedre Grünerløkka i Oslo etter melding om at en mann er skutt i foten.

Politiets innsatsleder på stedet, Erik Hestvik, sier til TV 2 at den fornærmede, en mann i starten av 30-årene, ble funnet av politiet i Christian Krohgs gate etter at meldingen kom inn.

Vedkommende er kjørt til sykehus og fremstår ikke som kritisk skadd, melder Oslo politidistrikt på Twitter.

Et stort området er sperret av og politiet gjør søk med hund på stedet.

Jakter gjerningsmenn

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt sier til TV 2 at politiet har vært i kontakt med vitner på stedet.

Politiet er på nedre Grünerløkka i Oslo etter at en person er skutt i foten. Foto: Mathias Ogre

– To vitner har forklart at to personer løp fra stedet, men i ukjent retning. Vi søker etter dem nå, sier han.​

Operasjonsleder Sven Christian Lie sier til NTB at politiet har en «veldig vag» beskrivelse av gjerningsmennene.

– Det skal dreie seg om to somaliere som var kledd i mørke klær og som løp fra stedet, sier han til NTB.

På Twitter ber politiet folk om å ta kontakt dersom de har opplysninger om forholdet.

På åpen gate

Politiet fikk melding fra AMK klokken 06.56 torsdag morgen.

Hekkelstrand forteller at hendelsen skjedde på gaten på nedre Grünerløkka i nærheten av Akerselva.

Politiets innsatsleder på stedet, Erik Hestvik. Foto: Mathias Ogre

– Ambulanse og politi var kjapt på stedet. Mannen er tatt med til sykehus med det som fremstår som ikke kritiske skader. Det er snakk om skuddskade i et ben, sier Hekkelstrand til TV 2.

Innsatsleder Hestvik forteller at episoden ikke fremstår som en tilfeldig handling. En av politiets arbeidshypoteser er at det er en relasjon mellom de involverte.



– Hva skjer videre nå?

– Nå vil det bli gjort taktisk og tekniske undersøkelser på åstedet og samtaler med vitner gjennom dagen, sier Hestvik.

Saken oppdateres.