Lederen av skattekomiteen The Committee on Ways and Means i Representantenes hus i den amerikanske kongressen, demokraten Richard Neal, har formelt bedt det amerikanske skattevesenet om å gi dem presidentens skattemelding for de siste seks år.

Målet med forespørselen er å avdekke hvilke interessekonflikter Donald Trumps personlige økonomiske interesser kan ha for politikken han fører, skriver nyhetsbyrået AP.

Forespørselen gjelder både Trumps forretninger og personlige økonomi.

Et lignende krav om en sittende presidents skatteinformasjon er ikke blitt gjort på 45 år.

Kravet vil ifølge nyhetsbyrået sannsynligvis lede til en større juridisk kamp mellom Demokratene i Representantenes hus og Det hvite hus.

Trump er den første presidentent på flere tiår som ikke har frigitt sine skattepapirer til offentligheten.