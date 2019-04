Vedtaket kom sent onsdag kveld, skriver The Guardian. Det går dermed videre til Overhuset for endelig godkjenning. Ifølge nyhetsbyrået AFP skal Overhuset stemme over lovforslaget torsdag, der det er ventet å gå gjennom.

Blir trolig vedtatt

I lovutkastet, som gikk gjennom to avstemmingsrunder, heter det at Underhuset må tvinge May til å be EU om enda en brexit-utsettelse og hindre at landet kan krasje ut av EU uten avtale med mindre Parlamentet gir grønt lys for det.

Selv om loven sannsynligvis blir godtatt, tvinger den ikke EU til å godta en ny utsettelse.

Forslaget var fremmet av Oliver Letwin fra De konservative og Yvette Cooper fra Labour.

– De må bestemme seg

I en kommentar torsdag sa EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans at EU ikke kan fortsette å godkjenne nye utsettelser i det uendelige.

Ifølge Reuters sa Timmermans til den tyske avisen Die Welt at EU har nådd grensen for hva de kan tilby når det kommer til tillatelser til å bryte tidsfristen for brexit.

– Vi kan ikke fortsette på denne måten i brexit-forhandlingene og alltid utsette med to uker. Det britiske parlamentet må komme med en avgjørelse og si hva de vil, sa visepresidenten.

Onsdag kveld stemte Parlamentet ned et tilleggsforslag som skulle sikre at Storbritannia forlater EU senest 22. mai, med 488 mot 123 stemmer.