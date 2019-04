72-år gamle Jean-Jaques Savin har snart vært ute på sjøen, mutters alene, i hundre dager – i en hjemmelaget tønne.

Den tidligere atleten og fallskjermjegeren begynte reisen sin ved Kanariøyene vest for Afrika 26. desember, og har siden fulgt havstrømmene på vei mot Karibia.

– Dagene flyger forbi alt for raskt. Jeg kjeder meg ikke i det hele tatt, sier 72-åringen til Ndtv.

TRANGT: På kun seks kvadratmeter har Savin innredet alt han trenger for å overleve. Foto: Georges Gobet

Kikker på fisk

Den tre meter lange og litt over to meter høye tønnen har han laget selv, og er bygget for å motstå både sterke bølger – og angrep fra spekkhoggere. Tønnen veier rundt 450 kilo når den er tom, og Savin har hatt seks kvadratmeter å boltre seg på. Der har han innrettet både kjøkken, en plass å sove og lager.

Et kuøye i gulvet har latt han kikke på passerende fisk underveis i reisen.

Nesten overkjørt

Selv om reisen stort sett har gått uten problemer, har han opplevd et par skumle øyeblikk.

Sent i februar ble han nesten overkjørt av et cargo-skip som ikke svarte på radiohenvendelsene hans.

USIKKERT MÅL: Selv om han forventer å ankome Karibia, er Savin noe usikker på hvor han vil lande. – Helst vil jeg ankomme Martinique eller Guadaloupe. Det er lettere å komme hjem da, siden det er franske områder, sier han.

– Heldigvis fikk jeg skutt ut et nødbluss. Det var som å være fanget på en togskinne, og se toget nærme seg, sier han.

Sent i mars fikk han også en skikkelig omgang juling, da en storm nesten snudde tønnen hans opp ned.

Usikker på målet

3. april hadde Savin reist omtrent 4000 kilometer, og har rundt 1000 igjen før han når målet.

– Jeg tror jeg kommer frem rundt 20. april, men jeg vet ikke hvor. Kanskje Den dominikanske republikk, sier han.