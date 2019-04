Ifølge TMZs kilder skal bakgrunnen for innleggelsen være at hun er opprørt over farens sykdom.

Pappa Jamie Spears har vært alvorlig syk en god stund, og det ser ikke ut som at det blir noe bedre med det første heller.

Ifølge nettstedet har Jamie gjennomført to operasjoner for å rette opp store problemer med tarmene.

Den siste operasjonen skal ha vært nylig, og han skal også ha fått komplikasjoner i etterkant av inngrepet. Farens problemer startet sent i fjor.

TMZs kilder sier at Britney sjekket inn på en psykiatrisk klinikk for én uke siden, og at hun vil bo der i 30 dager.

La show på is

4. januar i år ble det kjent at superstjernen setter showet «Birtney: Domination» i Las Vegas på pause i ubestemt tid. Årsaken var på grunn av farens helseproblemer.

«Jeg vet ikke en gang hvor jeg skal begynne med dette, fordi dette er så tøft for meg å si. Jeg skal ikke utføre mitt nye show Domination. Jeg har gledet meg til dette showet, så dette ødelegger hjertet mitt. Men det er alltid viktig å sette familien din først... og det er beslutningen jeg måtte gjøre», skrev Britney i et Instagram-innlegg.

Hun skrev videre at faren var innlagt på sykehus, og at han holdt på å dø:

«Vi er alle så takknemlige at han kom ut av dette levende, men han har fortsatt en lang vei å gå.»

Knakk sammen

Da Britney Spears ga ut sin første singel som 16-åring, hiten «Baby One More Time», eskalerte karrieren raskt, og hun ble en av 90-tallets største popikon.

Både fans og presse fulgte henne tett gjennom 2000-tallet. Dette var et tiår av livet hun selv har beskrevet som forferdelig. I 2008 fulgte hele verden med da popstjernen fikk en psykisk knekk og ble lagt inn på rehab etter en tøff skilsmisse med Kevin Federline, og det glattbarberte hodet hennes prydet alle avisforsider.

Heldigvis kom 2000-tallsstjernen seg opp igjen etter knekken og senest i sommer var hun på besøk i Norge da hun i august holdt konsert på Telenor Arena på Fornebu.

​