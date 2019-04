Norunn om 16-åringen: – Jeg synes faktisk litt synd på han

– Jeg har fått så mye støtte. Jeg har fått blomster og telefonen har ikke stått stille. Mange har ringt og jeg har fått mange meldinger. Det er godt, sier Norunn.

Da er det også ekstra godt å ha en god venninne som Grethe.

– Det hjelper at vi går tur og tar en kaffe og prater om tingene. Jeg var her i går også, forteller Grethe.

Knivran av yngre gutt

I en tidligere pressemelding har politiet uttalt at de ser alvorlig på saken, og at de har satt inn alle tilgjengelige ressurser i arbeidet med den. De fire ungdommene har tilsynelatende begått flere lovbrudd i løpet av kort tid, tirsdag kveld.

– Vi så med en gang på saken som så alvorlig at vi satt alle tilgjengelige ressurser inn i etterforskningen. Vi vet at slike hendelser kan skape uro og utrygghet i et lokalsamfunn og vi er derfor i gang med etterforskning av saken og oppfølging av ungdommene, sier politioverbetjent i Innlandet politidistrikt, Roger Næss.

Det er opprettet flere saker og per nå er politiet kjent med følgende straffbare forhold, som kan være knyttet til ungdommene:

Vold mot en kvinne på over 80 år

Ran av en yngre gutt

Trusler med kniv

Flere tilfeller av skadeverk ved at dekk på biler er skåret opp, ruter på biler er knust i tillegg til knust vindu på en av stedets puber

Bæring av kniv på offentlig sted

Andre ordensforstyrrelser

Forsøk på ildpåsettelse

Den yngre gutten som ble ranet, var en tilfeldig forbipasserende. Politioverbetjent Roger Næss sier til TV 2 at det dreier seg om et knivran.

– De truet til å gi fra seg penger, og det ble brukt kniv. Vi er også kjent med at det har vært trulser med kniv mot annen ungdom fra samme institusjon tidligere på dagen, sier Næss.

Politiet mener også de kan bevise at ungdommene har forsøkt å påføre vannskader på en lokal idrettshall, og de har forsøkt å tenne på en lagerrampe tilknyttet en lokal dagligvarebutikk.​

Politiet gjennomførte avhør med tre av de mistenkte tirsdag kveld.

– Så langt viser de heldigvis anger på det de har gjort. De har i all hovedsak erkjent det som er gjort, sier Næss.​

Vil granske

Onsdag uttalte fylkesmannen til TV 2 at de vil undersøke om det har forekommet noe kritikkverdig ved institusjonen i forkant av voldhendelsen.

– Vi vil undersøke om det har vært svikt i systemet, eller om disse hendelsen skyldes uheldige omstendigheter, sier Ida Harstad avdelingsdirektør hos fylkesmannen i Innlandet.

– Vi tar det som har skjedd med disse ungdommene veldig alvorlig. Det er svært uheldig, og det må undersøkes om det har skjedd en svikt, sier hun.

Harstad opplyser videre at det har vært vært tilsyn ved institusjonen tidligere, uten at det har vært avdekket kritikkverdige forhold.