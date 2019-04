Chelsea - Brighton 3-0

Chelsea tok en viktig 3-0-seier mot Brighton i kampen om en plass blant de fire beste.

De blå stanget lenge mot Brighton, men det løsnet etter hvert og Olivier Giroud, Eden Hazard og Ruben Loftus-Cheek scoret i tur og orden.

Seieren gjør at Chelsea går forbi Manchester United og opp på femteplass. Arsenal på den viktige fjerdeplassen er kun bedre målforskjell bedre enn Chelsea, men London-rivalene har én kamp til gode.

Det er også bare ett poeng opp til Tottenham på tredjeplass.

Flaks-kommentar

Kveldens vakreste mål var Loftus-Cheek, som vendte opp fra om lag tjue meter og curlet ballen i det lengste hjørnet.

– Flaks, fleipet lagkamerat Callum Hudson-Odoi etter kampen, før han hentet seg inn:

–​ Et veldig fint mål. Ypperste klasse.

Loftus-Cheek ler av ungguttens lille kommentar.

–​ Jeg visste at jeg hadde rom bak meg, så jeg vendte opp og gikk for det. Jeg var heldig med at ballen gikk i krysset, sier Lufus-Cheek om målet.

Brighton, som ikke klarte å sette Chelsea under press, ligger på 15. plass med fem poeng ned til nedrykksstreken når sju kamper gjenstår.

Assist fra Hudson-Odoi

Callum Hudson-Odoi, som fikk sin første ligastart, fikk en brukbar mulighet etter drøyt ti minutters spill da han satte fart innover og fyrte av, men skuddet ble blokkert av Shane Duffy og gikk like over tverrliggeren.

Chelsea slet med å bryte ned Brighton, og etter 36 minutters spill satte Eden Hazard et volleyforsøk fra en god posisjon høyt over.

Men etter 38 minutters spill kom Hudson-Odoi seg forbi Anthony Knockaert og serverte Olivier Giroud på første stolpe. Med en meget god avslutning satte han inn 1-0-målet for Chelsea.

Lekre mål etter pause

Hudson-Odoi burde doblet ledelsen drøyt ti minutter inn i andreomgang, men kantspillerens heading fra kloss hold var altfor svak.

Kveldens andre Chelsea-mål kom etter timen, for etter å ha kombinert med Ruben Loftus-Cheek sendte Eden Hazard en Brighton-forsvarer på rumpen og satte inn 2-0-målet i lengste hjørne.

Fire minutter senere var rollene byttet på. Hazard spilte ballen opp på Loftus-Cheek, som vendte opp på tjue meter og curlet ballen nydelig i krysset.

Etter 3-0-scoringen ble kampen nærmest som en transportetappe for begge lagene. Dermed ble det ikke flere mål på Stamford Bridge onsdag kveld.​