Manchester City-Cardiff 2-0

Manchester City slo Cardiff 2-0 og overtok tabelltoppen i Premier League.

Kevin De Bruyne og Leroy Sané scoret hjemmelaget mål.

De lyseblå passerte også Manchester United på den såkalte Solskjær-tabellen. Det er første gang et lag har passert Manchester United på Solskjær-tabellen siden nordmannen overtok de røde djevlene i 19. desember.

Pep Guardiola trakk frem unggutten Phil Foden og De Bruyne etter kampen. Spesielt De Bruyne var toneangivende.

– Vi trenger ham resten av sesongen, sier Guardiola.

Det ligger an til en voldsomt spennende tittelkamp. Liverpool puster City i nakken.

– Nå er vi ett poeng foran. Det viktige er at vi var sju-åtte poeng bak. Vi har prestert på et jevnt høyt nivå og har alltid hatt troen. Nå er vi i posisjon med seks kamper igjen. Nå er det bare å fortsette, sier Guardiola.

Cardiff ligger på 18. plass med fem poeng opp til trygg grunn.

– Det er kriminelt å slippe inn et mål så tidlig, sier Cardiff-manager Neil Warnock.

De Bruyne-kremmerhus

Allerede etter et halvt minutt kunne Manchester City tatt ledelsen. Kevin De Bruyne rev seg løs på høyresiden og hamret ballen inn foran mål. Bursdagsbarnet Gabriel Jesus kom akkurat for sent til å skli inn 1-0.

Noen minutter seinere tok Manchester-laget oppskriftsmessig ledelsen. Aymeric Laporte fant Kevin De Bruyne med en fin stikker. Belgieren hamret ballen kontant opp i nettaket bak Cardiff-keeper Neil Etheridge.

Fem minutter før pause fikk Gabriel Jesus en enorm mulighet etter en mønsterkontring av Manchester City. Fire lyseblå spillere stormet mot to Cardiff-forsvarere. Kevin De Bruyne slapp ballen uselvisk til Jesus, men den brasilianske spissen avsluttet svakt. De Bruyne var tydelig frustrert over at han aldri fikk ballen tilbake. Da ville han hatt åpent mål.

Sané-kanonkule

Jesus tok hintet, for minuttet før pause brystet han ballen ned til Leroy Sané, som ventet i returrommet. Tyskerens traff hardt og presist med strak vrist. Ballen fant veien gjennom jungelen av spillere som sto foran mål.

Etter pause kontrollerte Manchester City kampen som de ville. Phil Foden burde lagt på til 3-0, men Etheridge stoppet engelskmannens forsøk fra kloss hold.

Foden fikk en ny mulighet like etterpå, men denne gangen sto stolpen i veien for unggutten.