Her slår de inn døren for å redde uvaksinert toåring fra foreldrene

Den spesielle episoden fant sted i Chandler i den amerikanske delstaten Arizona 25. februar, og er omtalt av flere amerikanske medier de siste dagene.

Sarah Beck hadde tatt med seg sin to år gamle sønn til legen da han hadde en feber på rundt 40,5 grader.

Legen mente at sønnen kunne ha pådratt seg en livstruende sykdom som ikke kunne bli testet på klinikken, og Beck og sønnen ble henvist til et sykehus av legen.

Uvaksinert

Men moren ville ikke ta med sønnen til sykehuset: Han var nemlig uvaksinert, og moren fryktet at sønnen kunne plukke opp andre sykdommer hvis de dro til sykehuset.

Så da dro de hjem istedet, og trosset legens advarsler.

Men da legen senere på dagen fant ut at de aldri kom seg til sykehuset, tok hun saken i egne hender og tok kontakt med barnevernet i Chandler.

De tok deretter kontakt med det lokale politiet, som vurderte det dithen at situasjonen var en trussel mot guttens helse og velvære, og at han trengte umiddelbar helsehjelp.

Blånektet

Da politiet ankom huset satte Beck og hennes mann, Brooks Bryce, seg helt på bakbeina: De nektet å slippe politiet inn i huset.

Politiet har delt videoen av hendelsesforløpet den kvelden: Den viser at de flere ganger forsøkte å banke på døren og ringe foreldrene, uten at de sier seg villige til å ta sønnen med til sykehus.

Foreldrene påstår da at feberen til gutten hadde gitt seg, men nekter samtidig å la politiet få kontrollere dette. Gjentatte ganger blir de advart om at barnevernet vil midlertidig ta omsorgen for barnet, ettersom legen har uttrykt bekymring for at guttens tilstand kunne være livsfarlig.

– Mens vi var på stedet, skaffet barnevernet en rettsordre for at de midlertidig skulle få ta over omsorgen av barnet, sier politiet i en uttalelse.

– Foreldrene fortsatte å ignorere alle forsøk fra barnevernet og politiet på å snakke med dem på telefon eller ved døra, står det videre.

Siktet for barnemishandling

Etter en siste advarsel, ble politiet nødt til å bryte ned døra. Faren kommer til slutt ut med hendene opp, og blir satt håndjern. Kort etter følger moren etter ut, bærende på sin to år gamle sønn.

HÅNDJERN: Her kommer faren ryggende ut av huset med hendene over hodet etter at politiet hadde brutt ned døren. Han ble til slutt lagt i håndjern av betjentene. Foto: Chandler Police Department

Inne i huset fant de også parets to andre barn, som hadde lignende symptomer som broren sin. Disse ble også satt i barnevernets midlertidige omsorg.

Politiet har i etterkant av hendelsen gjennomført ytterligere etterforskning av foreldrene, og de har begge blitt siktet for barnemishandling.