Volvo 240 er på mange måter en snurrig og rar bil. Ikke er den veldig pen, ikke byr den på verdens beste kjøreegenskaper, ikke er den helt feilfri, den er ganske tørst ved drivstoffpumpene og den ruster. Men vi elsker den!

Ikke alle forstår det. Det er litt på samme måte som noen har det når 11 mann i like drakter løper etter en ball. De blir elsket og bejublet, til tross for frustrasjoner og tap. Noen av oss sliter med å skjønne poenget med det...

Eller på samme måte som de som har en bedre halvdel, som elsker en, til tross for både promping i sofaen, altfor mange timer i garasjen og at uforholdsmessig store deler av inntekten går til stål og deler som er laget i Sverige. Det er kjærlighet.

Volvo 240 var ikke akkurat noen estetisk lekkerbisken da den var ny, men nå liker mange dette klassiske Volvo-utseendet.

Godt 1974 for svenskene

Det er nok også denne kjærligheten som både gjorde og fortsatt gjør at Volvo 240 har overlevd, mot alle odds. For det har den virkelig gjort. Det virker på oss som bilen har en “standing» i dag som er sterkere enn noen gang.

Dessuten overlevde jo bilen også modellen som mange mente skulle erstatte den, nemlig 700-serien som kom i 1982. Da 740 så smått ble til 940 i 1990, var 240 fortsatt der. Da 700-serien ble helt nedlagt i 1992 ,var forsyne meg den gamle 240-sliteren der fortsatt.

I 1990 lanserte Volvo en ny og viktig bil. Nemlig den helt nye Volvo 850 med femsylindret motor og forhjulsdrift. Store og viktige nyheter, men hvem tror du sto litt lengre inni salgslokalene? Selvfølgelig 240! Det var omtrent ikke mulig å bli kvitt den.

Det startet i 1974. Akkurat det året ble virkelig et stort år, sett med svenske øyne. ABBA vant Melodi Grand Prix med Waterloo. Bjørn Borg hadde sitt store gjennombrudd som tennisspiller, bare 18 år gammel. Den 20. august samme år ble Volvos største suksess noensinne, nemlig nye 240, vist for et samlet pressekorps. En modell som altså skulle vise seg å være uvanlig seiglivet og som ble produsert i hele 19 år. Ikke bare det – den er også Volvos mest solgte modell gjennom alle tider.

Men modellen var ikke akkurat ultramoderne da den ble lansert. For å si det pent.

Hans lever ut drømmen – samler på Volvoer

Dette er et både kjent og kjært bilinteriør for veldig mange.

Planla med V8-motor

Volvo 240 bygget videre på 140-serien som ble lansert i 1966. Da den i sin tid kom, fikk den en del kritikk for at veldig mye av det tekniske var likt som Volvo Amazon. En bil med røtter tilbake til midt på 50-tallet. Så, ja - det sier seg selv at den ikke akkurat var super high-tech.

Volvo P1560 med V8 motor.

Men Volvo «sto i ramma» og gjorde så godt de kunne. De forsto at 140-serien ikke kom til å bli veldig gammel. Så i 1968 krummet de nakken og gikk løs på etterfølgeren.

P1560 ble den kalt internt og den finnes som ulike konsepter. Volvo ville ha en stor bil med en dose status. Det er lett å la seg fascinere av utgaven med V8-motor. En gryende oljekrise gjorde imidlertid at man ganske fort satte kroken på døra for den bilen.

Volvo leflet også med tanken på en slags snodig kombi-utgave av P1560. Dette var jo kombienes tiår. Men Volvo valgte til slutt sedan og stasjonsvogn.

Volvo VESC fra 1972

Sikkerhet har lenge vært en viktig del av Volvos DNA. I 1970 begynte de jobben med det de kaller for VESC (Volvo Experimental Safety Car). En bil som var full av all mulig framtidsrettet sikkerhetsteknologi. Bilen fantes i flere versjoner, mye av designet finner vi igjen på 240 noen år senere.

For 240 blir en slags kompromiss av dette og 140-serien. Fronten er ny med MacPerson forhjulsoppheng og tannstangstyring, mens den fra frontruten og bakover er så å si lik 1974-modellen av 140-serien.

Nå får du denne Volvoen fra 30.000 kroner ​

Bilene utviklet seg en god del gjennom livsløpet, men på slutten så føltes de litt gamle.

Bestselger første år

Det litt gammelmodige til tross, uteble definitivt ikke suksessen. Volvo 240 solgte bra helt fra det øyeblikket startskuddet gikk. Første årsmodell, som var 1975, gikk rett til topps på den norske salgsstatistikken. 7.944 biler det første året. De to kanskje største konkurrentene Ford Granada og Opel Rekord endte på 9. og 10. plass, med henholdsvis 3.093 og 2.971 biler. Dette i et norsk totalmarked på 102.811 biler i det herrens år 1975.

Bilen ble naturlig nok kontinuerlig oppgradert underveis, særlig 1979 og 1986 var år for litt større endringer. Ellers hadde bilen egentlig bare en stor facelift. Det var som 1981-modell.

Det er da heller ingen Volvo-modell som har solgt i flere eksemplarer noen gang, enn nettopp 200-serien. 2.862.573 biler ble bygget, hvorav 177.402 var 260 med sekssylindret motor.

Snipp, snapp snute- så var 240-eventyret ute …

Det måtte jo før eller siden komme: For Volvo 240 ble den 5. mai 1993 en merkedag. Da var det hele over. Det var tendenser til landesorg i både Sverige og Norge. Nyheten om at det var slutt, var faktisk såpass stor at Dagsrevyen gjorde innslag på det.

Den aller, aller siste Volvo 240-en, en Herregårdsvogn, trillet altså ut av fabrikkportene denne vakre vårdagen. Den bilen ga Volvo bort i et slags lotteri.

Ved den høytidelige overrekkelsen av nøkkelen sa Volvos daværende konserndirektør Pehr G. Gyllenhammar, som selv hadde kjørt ulike 240 som tjenestebiler, noen ord som viste seg å bli mer riktige enn han selv kanskje var klar over? Det var som følger: – Vi lagde verdens sikreste bil og en som det skulle være økonomisk smart å eie. Den er allerede en levende legende og legendestatusen vil bli bare større de kommende årene.

Nå, 26 år etter denne begivenheten, kan vi bare fastslå at den godeste Gyllenhammar hadde så rett, så rett ...

– Volvoen var så stygg at jeg bare MÅTTE kjøpe den ​

