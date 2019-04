Det sier politiinspektør Tommy Brøske til NRK.

– Det kan være et dårlig tegn. Prioriteringen er å få Anne-Elisabeth Hagen hjem til familien og å oppklare saken, men saken har gått over i en etterforskning av en alvorlig straffbar handling, sier Brøske til statskanalen.

På spørsmål om det kan dreie seg om en drapssak sier han at de ikke vet hva de står overfor, men at «det kan være et utfall».

Anne-Elisabeth-Hagen forsvant fra sitt hjem 31. oktober i fjor, og denne datoen er fortsatt det siste sikre livstegnet fra 69-åringen. Politiet har uttalt at deres hovedteori er at hun ble bortført.

Lite kommunikasjon

Da det var gått fire måneder siden den antatte bortføringen, holdt politiinspektør Tommy Brøske en pressekonferanse på politihuset i Ski.

– Den 11. februar orienterte politiet og familiens bistandsadvokat om en ny kontakt fra en antatt motpart. Kontakten kom ved denne anledning på en ny kommunikasjonsplattform, sa Brøske.

Men siden den gang har det ikke kommet noe nytt fra motparten. Brøske er bekymret over at de tilsynelatende ikke ønsker å kommunisere mer, og mistenker at det ikke blir mer kommunikasjon, ifølge NRK.

– I den grad det er et økonomisk motiv som ligger bak, så er det vanlig å få utbyttet sitt utbetalt. Her er det vist en tålmodighet som er noe uvanlig, sier Brøske.

Bekymret over manglende livstegn

Også i februar uttalte Brøske at mangelen på kommunikasjon fra motparten vekker bekymring.

– Mangelen på livsbevis bekymrer naturligvis politiet. Både med tanke på den tiden som er gått, og på bakgrunn av at kommunikasjonen er flyttet over på en plattform som er mer egnet for å sende livsbevis, er det naturlig for politiet å nå stille spørsmål ved, og også i større grad enn tidligere betvile om Anne-Elisabeth Hagen er i live, sa Brøske.

Allerede få timer etter at politiet ble varslet av ektemannen Tom Hagen, ble det satt i gang et omfattende arbeid med å innhente videomateriale fra overvåkingskameraer.

Politiet hadde i mars samlet inn 166 terabyte med video, noe som tilsvarer 6000 timer eller 255 dager med video.



– Det er enorme mengder, fortalte politioverbetjent Christian Berge i Øst politidistrikt til TV 2 i mars.