Chris Heaton-Harris, Mays fjerde Brexit-minister har gått av i protest mot Theresa Mays plan om å be EU om nok en utsettelse.

Heaton-Harrys kom med kunngjøringen i et brev onsdag ettermiddag.

– Etter grundig vurdering har jeg bestemt meg for å tre ut av Theresa Mays regjering. Jeg kan ikke akseptere nok en utsettelse av artikkel 50 og det betyr at jeg ikke kan fortsette i regjeringen, skriver han i et brev.

After much contemplation, I have decided to leave Theresa May's Government. I'm grateful to the PM for giving me the opportunity to serve the UK and I will continue to represent my constituents as the MP for Daventry. pic.twitter.com/sHkVhwJ7bb — Chris Heaton-Harris (@chhcalling) April 3, 2019

Dermed har May mistet to regjeringsmedlemmer på én dag grunnet misnøye med hennes håndtering av saken.

Kritisk til samtaler med «marxist-Corbyn»

Statssekretær Nigel Adams annonserte sin avgang tidligere onsdag. Han uttalte at årsaken var at May ønsker å komme fram til et kompromiss med «marxist-Corbyn».

– Det virker som om du og din regjering har bestemt dere for at en avtale – gjort med en marxist som aldri noensinne i sitt politiske liv har satt britiske interesser først, er bedre enn ingen avtale, skriver Adams i et brev til May, som han har lagt ut på Twitter.

– Jeg er fundamentalt uenig i dette grepet, og har derfor bestemt meg for at jeg må levere min oppsigelse, skriver han videre.

Søker kompromiss

Statsministeren har sittet i forhandlingsmøter med opposisjonsleder Jeremy Corbyn onsdag, og de to skal møtes igjen i morgen for å diskutere videre.

– Det har ikke vært så mye endring som jeg forventet. Samtalene har vær nyttige, men uten resultat, uttalte Corbyn etter samtalene.

Målet er at Corbyn og May skal komme fram til et kompromiss med utgangspunkt i Mays forslag til utmeldingsavtale, som flere ganger har blitt avvist av parlamentet.

En meningsmåling viser at få briter har tro på at disse samtalene vil løse brexit-floken. 39 prosent sier de ikke vil gjøre noen forskjell, mens 29 prosent tror samtalene kan gjøre situasjonen vanskeligere. Kun 17 prosent tror samtalene vil føre til et bedre brexit-resultat, skriver Sky News.

Om de kommer fram til et kompromiss vil May at parlamentet skal stemme over avtalen før 10. april, når det skal være et EU-toppmøte om brexit.

