Uenige om Kristoffs vinnersjanser i Flandern

​Se Flandern rundt søndag fra kl. 10.00

Søndag er det bare å benke seg foran tv-skjermen. Flandern rundt er et av sesongens mest brutale sykkelritt.

Over 270 km med slit venter sykkelstjernene, og en nordmann kan fort stå igjen helt øverst på podiet.

Kurt Asle Arvesen mener Alexander Kristoff er blant de største favorittene.

– Vi kan håpe på norsk seier. Alexander Kristoff viste gode takter i Gent-Wevelgem. Jeg ser på ham som en av dem som kan vinne løpet til slutt, sier Arvesen til TV 2.

– Hvorfor det?

– Han fikk vist seg frem på Kemmelberg og ikke minst i spurten i Gent-Wevelgem. Når løpet blir hardt - og det blir det i helgen - er alltid Kristoff der, sier han.

Arvesen er svært imponert over Kristoffs prestasjon forrige helg.

– Det er verdensklassenivå. Det er utrolig artig å se at han har fått til et godt samarbeid med Fernando Gaviria. Det virker som de har en god tone, og at de unner hverandre suksess. Det er nøkkelen, sier Arvesen, som tror seieren gjorde godt for Kristoffs selvtillit og støtte innad i laget.

– Ikke blant de fem største favorittene

TV 2-ekspert Thor Hushovd er mer pessimistisk på Kristoffs vegne.

– Han vant noe overraskende Gent-Wevelgem. De signalene jeg har sett av ham i bakkene i tidligere løp tyder på at han ikke er like bra form som da han vant i 2015. Jeg tror ikke formen hans er like bra selv om han vant Gent-Wevelgem. Men man kan aldri avskrive Alexander Kristoff. Den blemmen har jeg gått på før. Jeg mener likevel at han ikke er blant de fem største favorittene, sier Hushovd.

Han mener Flandern rundt ikke kan sammenlignes med Gent-Wevelgem.

– Det er to helt forskjellige løp. Mini-Flandern (E3-Harelbeke) kan sammenlignes med Flandern rundt, men Gent-Wevelgem er et litt annet type sykkelløp. Når det er sagt må man ha litt krutt i beina for å vinne Gent-Wevelgem, sier Hushovd.

Rytterne skal opp 17 hellinger i løpet av søndagen i Flandern. Oude Kwaremont er den første hellingen rytterne må forsere. Den kommer etter 119,5 km (ca. kl. 13.30). Rytterne skal til sammen tre ganger over Oude Kwaremont. Rittet avsluttes med kombinasjonen Oude Kwaremont (helling #16) og Paterberg (#17). Fra toppen av Paterberg er det drøyt 13 km til mål.

– Om Kristoff spurter om seieren, er det han som kommer til å vinne Flandern rundt. Han har den beste spurten når alle er slitne. Men jeg tror ikke på en slik utvikling. Flandern er lengre enn noen gang. Det er over 270 km. Bakkene kommer så tett mot slutten - og kjøret kommer til å bli så hardt - at de beste rytterne vil klare å kjøre fra. Jeg tror det blir en liten gruppe som gjør opp om seieren, sier Hushovd.