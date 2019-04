Ingen besøkte lille Gisele på fem måneder – da tok sykepleier Liz (45) grep

I juli 2016 blir kommer en liten jente med navnet Gisele til verden.

Hun veier mindre enn en kilo og blir født prematur. Som et resultat av en mor som er misbruker av heroin, kokain og metadon, får hun noenatal abstinenssyndrom.

Tre måneder gammel tar staten over omsorgen for barnet. Hun blir overført til Franciscan Childrens Hospital, da lungene trengte spesialisert omsorg, og hun var avhengig av matrør for å få i seg næring.

Ingen besøkte den lille jenta på fem måneder. Barnevernet jobbet nå med å finne en fosterfamilie til barnet.

Det var Franciscan Childrens Hospital som først omtalte historien.

Slet med å bli mor

Liz Smith (45) jobber som sjef på sykehuset Gisele blir overført på. I en alder av 19 år mister hun moren sin til leverkreft. Allerede da bestemte Liz seg for å hedre moren ved å leve et godt og lite egoistisk liv.

I hele sitt voksne liv hadde 45-åringen planer om å skaffe seg en familie, og ønsket ble heller ikke noe mindre da hennes fire andre søsken fikk barn og giftet seg.

HJEM FOR FØRSTE GANG: Gisele var ni måneder gammel da Liz tok med seg hun hjem fra sykehuset. Foto: Carla Kath/ Franciscan Childrens Hospital

Men det skjedde aldri for Liz.

– Jeg hadde aldri forestilt meg at det å bli mor skulle bli en utfordring. Det er et behov du prøver å skyve unna deg og fylle med andre distraksjoner, men det går aldri vekk, sier Liz til The Washington Post.

Hun forsøkte å bli gravid gjennom kunstig befruktning, men helseforsikringen dekket ikke behandlingen. Hun hadde rett og slett ikke råd til å gjennomføre drømmen. Adopsjon var også uaktuelt for Liz.

Det var helt til hun møtte Gisele for første gang for to år siden.

Det første møtet

Liz var på vei til heisen da hun fikk øyet på en liten jente med blå øyne og brune krøller.

«Hvem er denne vakre engelen», skal Liz ha spurt en sykepleier som trillet Gisele i gangen. Jenta hadde nå vært på sykehuset i fem måneder.

– Siden første gang jeg så henne var det noe med øynene hennes som fanget oppmerksomheten min. I følte et behov for å elske dette barnet og gjøre hun trygg, sier 45-åringen til avisen.

Liz var ikke i tvil. Hun ønsket å adoptere Gisele. Etter å ha lagt inn en søknad, besøkte hun rommet hennes hver eneste dag etter jobb.

– Hun var ikke utviklet ferdig. Men jeg ønsket å få henne ut av sykehuset og få henne til å blomstre, mimrer hun.

Den nye hverdagen

Tre uker senere får Liz ta med jenta hjem, med et forbehold om at staten helst ønsket at Gisele skulle gjenforenes med sine biologiske foreldre.