Slik må de endre verdenscupen i langrenn

Norsk langrenn kan juble for nok en fantastisk sesong, der den ene seieren avløste den andre, og nordmenn gikk til topps i både VM, Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt. De norske tilskuerne kan å heie på sine langrennshelter, i hvert fall under VM og i Holmenkollen, men ute på verdenscupen er det for langt mellom publikumsfestene.

Nå er det på tide med endringer.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/tv 2

For selv om det på langt nær står så dårlig til med langrennssporten som enkelte skal ha det til, er det ikke å stikke under stol at verdenscupen har et enormt forbedringspotensial. Men hva er det som er galt, tenker kanskje du? I mine øyne er det særlig tre ting som er feil med dagens verdenscup.

For det første, er det for mange verdenscuprenn som foregår uten at det er en publikumsfest langs løypa. Det vi for eksempel ser i Holmenkollen, Ulricehamn, Cogne og Quebec er selvsagt mulig å få til andre steder også, så lenge konkurransene legges de rette stedene og involverer publikum i størst mulig grad.

I mine øyne starter en ideell verdenscuphelg med utøverpresentasjon, nummerutdeling og showsprint torsdag kveld. Petter Soleng Skinstad

På den andre siden, mener jeg dagens verdenscupprogram er for uforutsigbart for både utøvere og publikum. Her er det rene sprinthelger som gjør at allroundløperne blir hjemme, eller helger utelukkende bestående av distanserenn som gjør at sportens raskeste utøvere heller ser rennet på TV. Et bedre rennprogram kan sørge for at flere av stjernene er på plass hver eneste helg, og både publikum og TV-seere vet at utøverne de heier på og øvelsene de liker best alltid er på plass.

Legger en til at heller ikke løperne selv er særlig begeistret for rennprogrammet, der distansespesialistene føler det er for mye sprint og sprinterne helst skulle sett at de fikk flere sjanser, finnes det ingen tvil om at verdenscupen kunne og burde sett annerledes ut.

I løpet av våren samles igjen FIS til ett av sine to årlige møter, der fremtidens terminlister og konkurranseprogram alltid er en del av diskusjonen. Hadde det vært opp til meg, burde langrennssporten sett til sine venner i andre idretter for å se hvordan verdenscupen kan løses best mulig. Vi har kommet et godt stykke med tourene, men akkurat som i sykkelsporten trenger ikke alt å være sammenlagtkonkurranser for å lykkes.

Fra friidretten kunne en lært at det er en fordel å ha flest mulig av de beste utøverne samlet så ofte som mulig, som for eksempel i Diamond League. Fra skiskytingen kunne en sett at forutsigbare terminlister og gode arrangørsteder bidrar til bedre forutsetninger for publikum, som gjerne kan tenkes å ta seg en langhelg i Mellom-Europa fremfor bare å være til stede på ett eller to renn. Og, fra sykkel og alpint kunne en latt seg inspirere til å ta med idretten sin enda nærmere publikum og fans, både gjennom utøverpresentasjoner og konkurranser i sentrum.