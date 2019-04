Tilbake i desember 2006 skulle irske Gráinne Kealy og kjæresten ut for å shoppe julegaver i den irske byen Borris-in-Ossory.

Kealy, da 22 år gammel, satt lettere henslengt med føttene på dashbordet, hadde på seg setebeltet og bilen kjørte ikke fortere enn 60 kilometer i timen.

Men da bilen skled på is og smalt inn i en vegg, ble airbagen utløst. Og knærne hennes ble slengt inn i ansiktet hennes med enorm kraft.

Kealy fikk flere brudd i ansiktet, mistet to tenner og det begynte å lekke væske fra hjernen hennes.

ÉN UKE ETTER: Slik så Kealy ut en uke etter ulykken. Foto: Gráinne Kealy / Facebook

– Kjente ikke igjen meg selv

Skadene til Kealy var så alvorlige at legene ikke hadde noe annet valg enn å operere bort panna hennes.

– Hodet mitt sank inn og jeg så litt rar ut. Jeg kjente ikke igjen ansiktet som så tilbake på meg, sier Kealy til Sky.

I DAG: Kealy har fått konstruert en ny panne av italiensk keramikk. Foto: Gráinne Kealy / Facebook

Nå 35 år gamle Kealy har siden ulykken gjennomgått totalt 16 operasjoner for å få rekonstruert ansiktet, inkludert den første som varte i hele 10 og en halv time.

I juni 2009 fikk hun en ny panne laget av italiensk keramikk, som er «så bra at du aldri ville gjettet at den er falsk».

I tillegg til store smerter gjennom årene har hun også slitt psykisk.

– Jeg fikk noen blikk når jeg var ute, og var så paranoid at jeg begynte å unngå masse steder. Jeg har hatt en tendens til å holde meg til steder der folk kjenner meg, sier hun.

Deler «skremmende» bilder for å advare

Nå ønsker Kealy å bruke sin erfaring til å advare andre mot å gjøre det samme. Hun blir spesielt skremt av hvor mange kjendiser hun ser legge ut bilder der de sitter med beina på dashbordet.

På sin Facebook-side har hun nå gått ut og delt flere bilder kjendiser har lagt ut. Blant disse er Kim Kardashian, Lady Gaga, Hailey Bieber, Selena Gomez og Conor McGregor, for å nevne noen.

– Disse blir sett av millioner på millioner med mennesker. Jeg kan ikke konkurrere med det, men jeg føler fortsatt at jeg må prøve. Jeg kan bare håpe at folk til slutt vil lære av mine feil, sier Kealy.

Hun sier at det tok lang tid før hun var komfortabel nok til å dele sine egne bilder, men at «det er for et større gode».

– Det knuser hjertet mitt å tenke på at noen andre må gå gjennom det samme helvetet som jeg og familien min gikk igjennom. Hvis det å dele min historie og mine bilder, uansett hvor skremmende de er, er det som kreves, så får det bare bli sånn, sier hun.