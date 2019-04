– At en uskyldig dame blir slått ned er helt forferdelig

Klokken 22.30 tirsdag kveld ble 82 år gamle Norunn Lemberget slått i ansiktet av en 16 år gammel gutt i sitt hjem på Rena.

Hendelsen ble filmet, og politiet iverksatte raskt etterforskning. De har nå gjennomført avhør av fire ungdommer de mener står bak volden mot 82-åringen, og flere andre straffbare handlinger som ble utført på Rena tirsdag kveld.

De fire ungdommene har tilhørighet til en lokal ungdomsinstitusjon.

– Jeg ble sjokkert

Sissel Frang Rustad, leder av Åmot Høyre, hadde nettopp sett videoen da TV 2 snakket med hun onsdag ettermiddag.

– Jeg ble helt sjokkert, og jeg ble helt stille Jeg trodde ikke sånt kunne skje på Rena. Vi er et lite lokalsamfunn der alle kjenner alle. At en uskyldig dame som ikke vil ha bråk blir slått ned er helt forferdelig. Sånt skal ikke skje på Rena, sier Sissel og legger til:

– Dette er noe du leser om i store byer, men nå har det kommet til Rena og det er helt forferdelig.

Ifølge hun blir Norunn kalt for mor-Rena. Alle kjenner Norunn, uansett alder. Likevel påpeker hun at det er to ofre i denne saken, og viser til unggutten som slo Norunn.

– Det er viktig at folk som er rundt han tar vare på ham. Slik det florerer på sosiale medier, er det ikke lett for en ungdom å ta innover seg alt det som står der, sier hun.

Økning i vold

Ifølge voldsforsker ved Politihøgskolen, Ragnhild Bjørnebekk, har det vært en økning i ungdomsgruppene når det gjelder vold og grov vold de siste tre årene.

– Nå har det vært en økning som er veldig alvorlig og som vi må gripe fatt i og jobbe aktivt med i forhold til de som er ute av kontroll.

Gjennom sine studier har Ragnhild funnet ut at ungdommer med store problemer kan bli svært provosert av å bli motsagt.

– Det kan komme til at de går til angrep, det har vi mange eksempler på. Av og til er angrepene veldig alvorlige. Noen ganger er angrepene planlagt, men dette tilfellet her virker ikke som planlagt, sier hun og fortsetter:

– Det er ungdommer som trenger å jobbe med impulskontroll og moralskrefleksjon slik at de får noe inne i seg som stopper den type følelser som de kan få gjennom provokasjon.

Trenger egnet behandling

Ragnhild forteller at det er lettere for ungdommer å utøve vold i grupper.

– Det vi ser er at de i mye større grad enn eldre utøver vold sammen med hverandre. I utgangspunktet er de villige til å bruke vold, og når de er flere sammen kan det gi hverandre impulser som gjør at det eskalerer, forklarer forskeren.