Norske bilavgifter er ikke alltid så enkle å forstå. Mens det er null avgift (og ikke engang moms) på elbiler, er det fort flere hundre tusen kroner i avgift på ganske vanlige familiebiler som går på bensin eller diesel.

Ladbare hybrider har særfradrag som gir lavere avgifter. Og varebiler har sitt eget system. Med andre ord: Skal du holde oversikten her, må du følge godt med (og vel også være litt mer enn spesielt interessert...).

Nylig hadde vi i Broom en Volkswagen Amarok på test. Dette er en av Norges mest solgte pickuper, og en bil det ruller mange av på veiene våre.

Har fire dører

Nesten alle Amarokene du ser ute på veien har grønne skilter. Det betyr at de er registrert som varebil og dermed også bare har to seter.

I dag selges det én karosseriversjon av Amarok. Den heter Double cab og har fire dører. Bak forsetene er det et rom med plass til bakseter. Det er noe mange kunder helt sikkert ønsker seg, men som veldig få velger her hjemme.

Hvorfor? Jo, der kommer de norske avgiftene inn for fullt. "Vårt" testeksemplar med stor motor og mye utstyr koster som varebil 676.120 kroner. Mye penger for en pickup, vil sikkert mange mene.

Amarok kommer standard med fire dører. Men innenfor de to bakerste er det sjelden noe baksete å finne...

Over 400.000 kroner ekstra

Men akkurat dette eksemplaret koster mye mer, nærmere bestemt 1.078.720 kroner. Du betaler altså 402.600 kroner ekstra for å få nøyaktig samme bil med baksete, i stedet for et tomrom bak forsetene!

Selve baksetet koster naturligvis noen tusenlapper, men resten av differansen er ifølge importøren avgifter til Staten. Altså for at du skal få lov å ha med deg tre passasjerer ekstra. Så mye dyrere blir det når pickupen registreres som personbil.

Jo, det er en grunn til at nesten alle pickupene du ser på norske veier har grønne skilter. Som denne X-klassen fra Mercedes.

Miljøvennlig..?

Det fører naturligvis til at salget av biler som dette i personbilutgave er svært lavt. For Amaroks del er det snakk om to-tre eksemplarer årlig.

Mens varebilutgaven bare så langt i år har gått unna i 249 eksemplarer.

De som trenger både en pickup og en bil med plass til mer enn to personer, velger nok dermed i stedet å ha to biler. Så kan man jo diskutere om det egentlig er særlig smart, eller miljøvennlig...

