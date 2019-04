Nato-sjef Jens Stoltenberg går på podiet i den amerikanske Kongressen klokka 17 norsk tid onsdag.

Det er første gang en leder for en internasjonal organisasjon får æren av å tale for Kongressen. TV 2s korrespondent i Washington, Fredrik Græsvik, sier Stoltenberg virket mer alvorstynget enn vanlig før talen.

Se talen direkte i videovinduet eller på Nyhetskanalen.

– To verdenskriger, den kalde krigen og kampen mot terror har lært oss alle, også amerikanerne, at vi er tryggere og får til mer sammen enn hver for oss, sier Stoltenberg til NTB.

Han forteller at dette blir hovedbudskapet i talen som er del av 70-års markeringen for Nato.

– Nato er bra for Europa, men også bra for USA. De er tjent med å ha 28 venner og allierte. Det er noe ingen andre stormakter har. Og jeg opplever at dette blir forstått, sier Stoltenberg.

Pedagogisk budskap

Framfor alt er Stoltenbergs argumenter et pedagogisk budskap til USAs president Donald Trump.

Trump har vekslet mellom å være varm og kald i sine uttalelser om Nato og har sagt at han mener alliansen hjelper Europa mer enn den hjelper USA.

I Kongressen har Nato derimot sterk støtte.

Demokratenes Nancy Pelosi, som er leder i Representantenes hus, viste til president Harry S. Truman da hun tok imot Stoltenberg onsdag.

Truman var president da Atlanterhavspakten ble undertegnet for 70 år siden, og da han talte under seremonien den gang, snakket han ifølge Pelosi om et «langt skritt framover for varig fred i verden».

– I dag bekrefter vi vår forpliktelse til varig fred, og vi bekrefter USAs forpliktelse til Nato, sa Pelosi.

Første gang

En stor innsats er lagt ned for å få Stoltenbergs tale og presentasjon riktig.



Stoltenbergs medarbeidere har blant annet analysert talene Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands statsminister Angela Merkel og Storbritannias tidligere statsminister Gordon Brown har holdt for Kongressen, og Stoltenberg selv har vært i møter med både republikanere og demokrater fra Kongressen for å diskutere Nato med dem.

Talen blir sendt direkte på de fleste store nyhetskanaler i USA.

(©NTB)