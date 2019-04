Etterforsker video av britiske soldater som skyter på Corbyn-blink

Den rystende videoen omtales av flere britiske og internasjonale medier.

Videoen viser fire britiske fallskjermjegere i Kabul i Afghanistan som bruker et bilde av Corbyn som skytetrening.

Ifølge Sky News har det britiske forsvarsdepartementet bekreftet at videoen er ekte.

Den spesielle skytetreningen skal ha funnet sted i løpet av de siste dagene, og ble først delt på Snapchat med teksten «happy with that». Etter det har videoen spredt seg som ild i tørt gress på sosiale medier.

Det ble ikke brukt ekte kuler under skytetreningen, men heller malingskuler som brukes i forbindelse med trening. Videoen viser likevel at det er flere hull i Corbyn-bildet.

– Totalt uakseptabelt

En talsmann for den britiske hæren er meget kritisk til fallskjermjegernes oppførsel.

– Vi er klar over videoen som sirkulerer på sosiale medier. Denne oppførselen er totalt uakseptabel, og er langt under standarden hæren forventer. En full etterforskning er igangsatt, sa talsmannen.

Fallskjermjegerne har blitt snakket med, men det er uklart hva slags reaksjoner de kan vente seg. De skal forlate Afghanistan innen kort tid, men dette var uansett planlagt fra før.

Skytebanen fallskjermjegerne brukte brukes vanligvis av soldater som refereres til som «guardian angels», eller englevakter: Deres oppgave er å beskytte høytstående militære offiserer, diplomater eller politikere når de befinner seg i Afghanistan.

Bilder av kjendiser brukes ofte i forbindelse med skytetrening, men da som personer som skal beskyttes, og ikke som skyteskiver.

– Alarmerende

Corbyns parti Labour reagerer også sterkt på videoen.

– Denne oppførselen er alarmerende og uakseptabel. Vi har tillit til at forsvarsdepartementet vil etterforske og handle deretter i denne saken, sier en talsmann for opposisjonspartiet.

– De burde ikke være politiske – de er der for å forsvare for land og dronningen, sier fengselsminister Rory Stewart.

En talsmann for statsminister Theresa May har også beskrevet videoen som uakseptabel, men sier at May selv ikke har sett videoen enda.

Brexit-kaos

Tirsdag kveld gikk Theresa May ut og sa at britene vil trenge en ytterligere utsettelse fra EU for å unngå en hard brexit. Samtidig strakte hun ut en hånd til Corbyn, og inviterte Labour-lederen til å diskutere en felles brexit-strategi.

– Vi skal møte statsministeren, sa Corbyn da han aksepterte invitasjonen.