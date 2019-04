I TVNorge og Dplays første true crime-serie tar de for seg drapet på diplomatfruen Anni Nielsen Iranzo.

I 1974 ble hun brutalt drept i sitt eget hjem, men saken ble aldri oppklart.

I serien følger vi hennes datter Maria Iranzo Nielsen. Som fire åring var hun vitne til drapet på sin egen mor. Nå, 45 år senere, ønsker hun å nøste opp i den uløste drapsgåten.

Utsetter episode

Onsdag sendes fjerde episode av serien. For dem med strømmetjenesten Dplay har seerne siden premièren kunnet se neste ukes episode, uken før.

I en pressemelding opplyser kanalen at dette ikke er mulig denne uken, da det er nye spor i saken.

– Når man jobber med denne typen programmer blir man aldri helt ferdige. Det kan alltid dukke opp ny informasjon som kan snu opp ned på saken og historien. Det har skjedd i denne saken, og derfor må alle seere vente til neste uke for å få sett episode fem av Drapet i Holmenkollen, skriver programdirektør i TVNorge og Discovery Networks, Eivind Landsverk, i en pressemelding.

Derimot påpeker kanalen at episoden vil gå som planlagt på linjær TV neste uke.

Ny utvikling

Kanalen ønsker ikke å gå nærmere inn på hva disse nye funnene er.

– Som vi har nevnt i media tidligere, har produksjonen i arbeidet med denne serien fått tilgang til store mengder bevismateriale fra 1974. Med dagens teknologi åpner det seg helt nye muligheter for å finne svar i disse gjenstandene. Utviklingen i saken er blant annet knyttet til disse undersøkelsene, men vi kan naturlig nok ikke gå nærmere inn på hva funnene består i helt ennå. Vi håper å komme i mål slik at de siste to episodene kan sendes etter oppsatt lineært sendeskjema, sier Hanne McBride, mediesjef i Discovery Networks, til TV 2.