Jeg er ei gammel kjerring som skal kjøpe bil som har: Firehjulstrekk, automat og god bakkeklaring. Har en Vitara i sikte. Hva er rimelig pris for 2018-modell som har gått under 10.000? Suzuki Vitara AllGrip 1,6GLX Sport Tech Aut.

Er det noe jeg bør være obs på, eller er det en løp og kjøp-bil? Har holdt den av - håper på raskt svar!

Benny svarer:

Hei du voksne dame! Det virker som du har gjort en god jobb med å definere bil-behovet ditt allerede. Det er bra!

Liker du bilen og biltypen, så er dette en løp og kjøp-bil. Dette er en veldig god bil som jeg tror du vil bli fornøyd med. Den er forholdsvis enkel, både i layout og materialvalg, men byr på en del utstyr og oppfattes som en moderne og grei bil på alle måter. Vitara er kjent for å være driftsikre og for å gi et enkelt og forutsigbart bilhold.

Denne bilen er også såpass ny at den har nybilgaranti igjen. Sjekk at den har servicehistorikk. Den skal være komplett. Sannsynligvis bare en service tatt på denne enda. Sjekk når neste er og hva den koster.

Sjekk også at bilen er solgt ny i Norge og ikke er bruktimportert. Spør også om bilen har hatt tidligere skader. Selger er pliktig til å opplyse om det.

Innvendig er Suzuki Vitara, litt enkel og konservativ, men funksjonell.

Prut!

Det følger selvfølgelig med to sett hjul - og to sett nøkler? Sjekk også om det er noen heftelser på bilen.

Prismesssig ligger disse mellom 350.000 og 400.000 kroner nå. Litt avhengig av utstyr og om de selges av forhandler eller privat. Forhandler er dyrest, men også tryggest.

Husk også å prute, eller få med noe utstyr om det er noe du trenger. Slik som motorvarmer, tilhengerfeste eller takstativ - om du har bruk for noe av dette. Eller neste service gratis. Om du kjøper av forhandler.

Kjøper du privat, er det pruting i rene penger som gjelder. Dette er ikke verdens mest etterspurte bil, så selger kan absolutt ha noe å gå på her.

Ut fra hva du ønsker deg og hva du har som kriterier for en ny bil, mener jeg at dette er et fornuftig bilkjøp.

Lykke til med ny bil etter hvert!

