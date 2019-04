Alpintsjefen får støtte for sin kompromissløse lederstil

Det blåser på toppen av norsk alpint, og herretrener Christian Mitter står midt i stormen.

Ti år etter at han sist var uønsket i Norges Skiforbund, og fikk sparken som dametrener, er det igjen blest omkring østerrikeren.

Som NRK meldte har helsepersonell har sett seg lei Mitters lederstil. Ifølge et brev som kanalen har fått tak i skal det være østerrikerens bruk av «hersketeknikker», «latterliggjøring» og «skarpe irettesettelser» som har fått helsepersonellet til å reagere.

Ekstemt presset

I alpintmiljøet er det godt kjent hvilken lederstil Mitter har, og landslagstreneren får støtte fra sine egne.

– Han serverer rette pucker og har store forventninger til seg og teamet sitt for at alle skal yte best, sier Eivind Østenhagen, som jobbet tett med Mitter på E-cuplaget for damer i 2009.

Ifølge Østenhagen var Mitter alltid den som «trykket til» og ga alt.

– Jeg kan forstå at noen reagerer. Jeg er likevel av den oppfatningen av at han har vært fair og gitt både ris og ros.

– På hvilken måte er han en styrke for norske alpint med sin tydelige lederstil?

– Når du er i en slik posisjon, må du være tydelig og klar, du er under et ekstremt press.

– Har du opplevd lederstilen som kontroversiell?

– Nei, jeg synes ikke det har vært mye støy. Han har fått skuta riktig vei og fått alle til å jobbe i samme retning. Det har han gjort på sin måte, ved nettopp å være tydelig.

Går inn med hud og hår

Per Erik Vognild var alpinsjef på Dønski Toppidrettsgymnas da Mitter var ansatt der. Dit ble han hentet etter at han fikk sparken fra det norske damelandslaget i 2009. Han jobbet med elever som blant annet Henrik Kristoffersen, Sebastian Foss Solevåg og Alexander Aamodt Kilde.

– Han var en enestående coach for blant annet Kilde og Foss Solevåg da han jobbet hos oss. Christian er et skup for norsk alpint, og det han har fått til er fantastisk, sier Vognild.

Han mener Mitter var en av de aller beste i faget.

– Han er ekstremt dedikert og går inn med hud og hår, sier Vognild.

En annen i sjefsstolen på Dønski, var Claus Ryste. Ryste hadde klokkertro på Mitter, og det var han som rekrutterte Mitter inn i Norges Skiforbund igjen.