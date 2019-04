Allerede før siste visning på mandag denne uken hadde ettromsleiligheten inne et bud på prisantydningen på 1,5 millioner kroner, og tirsdag presset budrunden prisen opp i hele 1,8 millioner kroner.

Bokstavelig talt krypinn

Det er en frisk pris for et krypinn som mangler det meste, som balkong, bad og toalett.

– Jo, det er en del som stusser på at det ikke er toalett, og det er jo tyve meter å gå til det gjennom gangen, sier eiendomsmegler Lars Jakob Aarak i Privatmegleren til TV 2.

– Det er åtte moderne toaletter og tre bad som deles av de 20 leilighetene i hver etasje, så det fungerer veldig greit, sier han.

KUN FOR ENSLIGE: Før var det bare kvinner som fikk kjøpe hybel her. Nå er det også åpnet for menn. Foto: TV 2

Gården i Thereses gate var opprinnelig eid av Kvindernes Boligselskap AS, som ble stiftet i 1923 for å bedre økonomisk uavhengige kvinners muligheter på boligmarkedet. For noen år siden fikk også menn adgang til å kjøpe, men det er fremdeles et krav at bare enslige kan bo her.

Smått, sentralt og populært

Leiligheten som nå er solgt må betegnes som liten. Rett innenfor døren kommer man inn i en trang passasje mellom et forbausende stort kjøkken og en høy seng som er bygget opp over et skaparrangement, og så kommer man inn i en svært liten stue. Og det er det.

– Utfordringen er at det er veldig få leiligheter sentralt som du får for under to millioner kroner. Dette er midt på Bislett, så de er veldig populære, sier eiendomsmegler Aarak.

TRANGT: Mekleren klyver opp stigen til senga. Han påpeker at det går helt greit å dele toalett med naboene. Foto: TV 2

Økte boligpriser

Boligprisene er nå 3,2 prosent høyere enn for ett år siden, ifølge tallene som Eiendom Norge la fram onsdag. Det betraktes som en moderat prisutvikling.

I mars steg boligprisene med 0,7 prosent, men i Oslo har boligprisene økt med fire prosent siden nyåret.



På landsbasis tok det i gjennomsnitt 52 dager å selge en bolig i mars 2019, noe som er tre dager mer enn i mars 2018. Raskest salgstid hadde Oslo med 24 dager, og tregest salgstid hadde Kristiansand med 82 dager.