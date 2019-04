Vi nordmenn har aldri kjøpt flere store og kostbare SUV-er enn vi har gjort de siste årene. Det skyldes i hovedsak én ting: At flere biler i denne klassen har kommet som ladbare hybrider.

Denne biltypen kommer svært gunstig gjennom det norske avgftssystemet, dermed har mange av dem fremstått som rene gavepakker fra politikere som kanskje ikke heeelt har skjønt konsekvensene av det de har vedtatt.

Nå får kjøperne i denne klassen straks mer å velge mellom. Ford har nemlig akkurat kunngjort at de skal ta inn den digre SUV-en Explorer til Norge. Det er en bil som kommer til å skille seg ut på norske veier. Med tøft design, massevis av plass, sju seter – og ladbar hybrid-drivlinje.

Uten det siste hadde bilen vært nærmest uselgelig i Norge. Nå har Ford ambisjoner om at mange kunder skal velge det som i dag er USAs mest solgte SUV, fremfor en av premium-konkurrentene.

40 kilometer på strøm

For å ta drivlinjen først: Under panseret her finner vi Fords 3-liters V6 EcoBoost-motor, som i kombinasjon med en 100 hesters elektrisk motor gir en totaleffekt på hele 450 hestekrefter og 840 Nm.

Litium-ion batteriet er på 13,1 kWh. Bilens bremseenergi er også med på å lade opp batteriet. Elektrisk rekkevidde er estimert til 40 km, målt etter den nye og strenge WLTP-målemetoden.

Ford anslår et drivstofforbruk på 0,34 l/mil og et CO2-utslipp på 78 gram/km. Forbruket her er som vanlig på ladbare hybrider svært avhengig av type kjøring og hvor ofte du lader.

Explorer er mer enn fem meter lang, dette er en bil som vil ruve i den norske trafikken!

Mye utstyr standard

Bruken av batteriet kan føreren selv styre med kjøremodusene "EV Auto", "EV Now", "EV Later" og "EV Charge". Når batteriet begynner å bli tomt, bytter Explorer selv til "EV Auto".

Nye Explorer er sjette generasjonen av denne suksessmodellen. Den er helt nyutviklet og ble nylig vist for første gang i USA.

Bilen kommer blant annet med en 10,1-tommers sentralt plassert touchskjerm og et heldigitalt instrumentpanel på 12,3 tommer. Forsetene leveres med både varme og kjøling og 10-veis, elektrisk justering.

Oppvarmede seter i andre rad, trådløs lading av mobiltelefon, oppvarmet ratt og mørktonet glass er blant komfortfunksjonene som leveres som standard. Standardutstyr er også premium B&O lydsystem.

Slik ser det ut innvendig. Ford leverer digitale instrumenter og mye utstyr standard.

Finner parkeringsplass for deg

Explorer kommer også med en rekke avanserte førerassistanseteknologier, inkludert systemer som gjør det enklere å manøvrere den store bilen i et urbant miljø. Med den nye selvkjørende parkeringsassistenten skal parkering gjøres enkelt.

Med ett trykk får du en fullautomatisert manøver som både kan lukeparkere eller parkere vinkelrett inn i en luke som i et parkeringshus. Systemet finner også parkeringsplass for deg.

4x4-systemet har syv kjøremodus. Du kan velge mellom «Normal», «Sport», «Terreng», «Glatt», «Tauemodus», «Eco», «Dyp snø» og «Sand». Det heldigitale instrumentpanelet endrer også visning for de forskjellige kjøremodusene.

Designet gjør ingen forsøk på å skjule størrelsen, hekken er særpreget.

Prise den under statuskonkurrentene

Når bilen er mer enn 5 meter lang, 2 meter bred og nesten 2 meter høy, sier det seg selv at plassen blir god. Elektrisk nedfelling av andre og tredje seterad er standard. Med disse setene foldet ned har du hele 2.274 liter bagasjeromsplass. I kupeen er det også rikelig med oppbevaringsrom på til sammen 123 liter for passasjerene i alle de tre seteradene. I tillegg er det hele 12 (!) koppholdere.

De første eksemplarene skal etter planen leveres til norske kunder ved årsskiftet. De får definitivt en bil som vil skille seg ut.

Prisene blir naturligvis svært viktig for hvordan salget vil gå. Broom har snakket med den norske importøren som ikke vil gå ut med noe rundt dette ennå. Men hvis Ford skal klare å få volum her, er de nødt til å prise under konkurrenter som Volvo XC90, BMW X5 og Mercedes GLE, for å nevne noen.

Et sted rundt 750.000-800.000 kroner vil helt klart være konkurransedyktig, så gjenstår det å se hva Explorer-prisene til slutt ender på.

