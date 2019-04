Miljøbilen «ingen» kjøper

Hydrogenbiler er også nullutslippskjøretøyer og nyter godt av de samme fordelene som ladbare elbiler: ingen moms og engangsavgift, gratis parkering på kommunale parkeringsplasser og mulighet for å kjøre i kollektivfeltet.

Fjellinjen opplyser at hydrogenbiler fortsatt skal være fritatt for betaling i bomstasjoner i Oslo selv etter at elbiler må betale fra 1. juni.

Hydrogenbiler lager sin egen strøm og drives av elmotorer. Tanken fylles like kjapt som på en fossilbil, de har god rekkevidde og slipper bare ut vann.

Likevel har hydrogenbiler på ingen måte slått gjennom i Norge.

Få steder å fylle

En av grunnene er trolig at det ikke er mange hydrogenbiler tilgjengelig i markedet. Bare to modeller er i salg i Norge per i dag. Toyota Mirai koster dessuten 559.000 kroner, en kvart million mer enn en sammenlignbar Prius hybridbil. Hyundais hydrogen-SUV Nexo koster fra 585.900 kroner.

Et annet problem er at det er få steder hvor man kan fylle tanken. Uno-X har tre hydrogenstasjoner. Bor du langt unna en av disse, blir det tungvint å eie en slik bil.

Den andre aktøren som solgte hydrogen til privatkunder, Hyop, stengte sine stasjoner i september. To av Hyops stasjoner ble nylig overtatt av et annet selskap.

Satser på hydrogen

Roger Hertzenberg, daglig leder i Uno-X Hydrogen, er likevel overbevist om at hydrogen vil spille en sentral rolle i fremtidens energimiks.

– Effektproblemet er det mest maktpåliggende. Allerede i dag er det problemer med effekt i strømnettet mange steder. Det må enten bygges ut et mer kraftfullt strømnett, eller så må man satse på flere spor enn bare batterielektrisk drift, sier Hertzenberg.

Organisasjonen Norsk hydrogenforum jobber med å fremme hydrogen som energibærer. Foreningens generalsekretær Kristian E. Vik mener markedet for hydrogenbiler vil vokse i land som Tyskland, hvor svakheter i strømnettet vil gi utfordringer når bestanden av ladbare biler vokser.

– Det vil komme betydelige kostnader for å bygge ut dette, og hydrogendistribusjon blir derfor et attraktivt alternativ, skriver Vik i en epost til TV 2.

Flere produsenter melder seg på

Ifølge Vik er det mye som tyder på at tyske bilprodusenter, blant annet Audi, vil starte serieproduksjon av hydrogenbiler i løpet av 2019 eller 2020.

– Tyskland har et mål om 400 stasjoner i 2023, og vi forstår at tysk bilindustri vil begynne å introdusere biler de kommende årene i takt med stasjonsveksten, uttaler generalsekretæren.