Det opplyser politiet i Sør-Øst i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Voldtekten fant sted i Sem i Tønsberg søndag 24. mars. En kvinne i 30-årene ble truet og overfalt av en mann med skrujern da hun trillet sitt barn i en barnevogn i et boligområde. I etterkant patruljerte politiet i området regelmessig.

Bistått av Kripos

Tekniske undersøkelser av åstedet gjorde det mulig å sikre en DNA-profil. Profilen var ikke registrert i Norge, opplyste Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding tirsdag. Videre opplyste de at Kripos har bistått med å gjøre søk opp mot registre i andre land.

«Mandag ettermiddag fikk politiet treff på dette søket, og kunne dermed sikte en person,» het det i pressemeldingen.

– I denne saken har det vært viktig for oss å få en rask pågripelse for å trygge fornærmede og de som bor i nærområdet, sa politiadvokat Lise Dahlhaug i Sør-Øst politidistrikt under tirsdagens pressekonferanse.

Fengsles

Politiet etterforsket saken som en overfallsvoldtekt. Mandag ble en fantomtegning av gjerningsmannen publisert på Åsted Norge.

Tidligere samme kveld ble en rumersk mann i 20-årene pågrepet for overfallsvoldekten av kvinnen.

I Tønsberg tingrett onsdag ble mannen fengslet for fire uker.

– Retten mente det var fare for at mannen kan unndra seg straffeforfølgelse. Mannen erkjente ikke straffskyld etter siktelsen, og ønsket ikke å forklare seg til retten før han hadde fått anledning til å gjennomgå alle sakens dokumenter, heter det i pressemeldingen.

Siktede vil forklare seg for politiet neste uke.