Den avdøde mannen var 40 år gammel.

– Den siktede sitter i avhør og snakker greit med politiet, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland på en pressekonferanse.

Siktede er kjent for politiet fra før. 22-åringen blir fremstilt for fengsling i Sogn og Fjordane tingrett i morgen. Begge to er norske statsborgere.

Politiadvokaten opplyser at den avdøde og den siktede kjente hverandre fra før, men at de ikke er i slekt.

Rykket i forbindelse med en annen sak

Høyland opplyser at politiet var i kontakt med den siktede allerede før avdøde ble funnet. Det er skader på den avdøde 40-åringen som gjør at 22-åringen er drapsiktet, men politiet ønsker ikke å gå ut med mer informasjon om skadeomfanget.

– Selv om en person er pågrepet, har vi ikke låst oss fra andre hypoteser, sier Høyland.

Videre opplyser hun at politiet fremdeles gjennomfører tekniske og taktiske undersøkelser, og at vitner fortsatt avhøres.

Fant bevisstløs mann

Like før klokka 13 i går var politiet i et hus etter en bekymringsmelding. Der fant de en livløs mann som ble erklært død på stedet omtrent 40 minutter seinere.

Politiet dro til huset i Florø i forbindelse med en annen sak.

– Helsepersonell kom raskt til stedet og startet gjenoppliving. Dette lykkes ikke og mannen ble erklært død av lege på stedet, opplyste kommunikasjonsrådgiver i Vest politidistrikt, Gry Benedicte Halseth, i en pressemelding tirsdag ettermiddag.