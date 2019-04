Prognosene for helgen er ikke like gode som det så ut til tidligere i uken. Det ser i det store og hele litt mer usikkert ut for helgen.

Strålende fredag, vinter på lørdag

– Fredag kommer det inn et høytrykk over Nord-Norge og godt vær i store deler av landet. I Nord blir det en strålende vær fredag, men allerede lørdag og søndag blir det mer snøbyger, sier vakthavende meteorolog, Roar Inge Hansen i StormGeo, til TV 2.

– Det blir en vinterlig værtype med vind opp i kuling styrke fra Lofoten og nordover, sier Hansen, og påpeker at snøskredfaren fortsatt vil være høy i denne landsdelen.

Sjekk værvarselet for ditt hjemsted her

Fra Bodø og sørover til Midt-Norge kan det bli fint vær med nordøstlig vind og mye bra vær i helgen.

– Det ser ut til å bli bra, men det er relativt lave temperaturer på rundt 6-7 grader. Dessuten er det stor usikkerhet rundt et lavtrykk som kan gi nedbør lørdag og søndag, sier Hansen.

Mildt og fint i vest

Videre sørover er meteorologen sikrest i sin prognose.

– Vestlandet blir værvinneren. Det ser ut til å bli veldig fint fredag med rundt 15 grader. Det blir litt kjøligere lørdag og søndag, men i det store og hele blir det nokså fint, sier han.

Den nordøstlige vindretningen gir skiftende skydekke og en og annen regnbyge over Østlandet og Sørlandet.

– Det blir nok ikke mer enn 10-11 grader i sør og øst i helgen, sier Hansen. ​

I høyden kan nedbøren komme som snø, og kjølige netter kan gi glatte veier i morgentimene utsatte steder. Utover det er det ingenting som tyder på vanskelige kjøreforhold over fjellet førstkommende helg.