Sterling fnyser av Juventus-stjernens rasismeuttalelse

Se hendelsen i Sportsnyhetene i vinduet øverst.

Da Juventus spilte bortekamp mot Cagliari i går, lagde hjemmetilskuerne apelyder mot Juventus-spillerne Blaise Matuidi og Moise Kean gjennom kampen.

Da Kean satte inn 2-0 for Juventus i det 85. minutt, stilte supertalentet seg opp foran Cagliari-supporterne for å statuere et eksempel.

Da gikk hetsen og apelydene opp mange knepp.

En rasende Matuidi gikk bort til dommeren og protesterte. Den franske midtbanestjernen så tilsynelatende ut til å true med å forlate banen. Spillet ble stoppet i tre minutter, før en advarsel ble lest opp til supporterne over høyttaleranlegget, skriver The Guardian.

Leonardo Bonucci får skarp kritikk etter uttalelsene om Moise Keans målfeiring. Foto: Marco Bertorello

Det er det første steget i en såkalt «trestegsprosdyre», der ytterste konsekvens er at lagene forlater banen.

Etter kampen kom stopperstjernen Leonardo Bonucci med en uttalelse som har fått flere til å reagere.

– Kean vet at når han scorer et mål, bør han fokusere på å feire med lagkameratene sine. Han vet at han kunne ha gjort noe annerledes. Jeg mener skylden er 50-50. Moise (Kean) skulle ikke ha gjort det, og Curva (ultras fra Cagliari, journ. anm) skulle ikke ha reagert på den måten. Vi er profesjonelle, og må sette et eksempel og ikke provosere noen, siteres Bonucci av flere medier.

Sterling går hardt ut

Raheem Sterling, som selv statuerte et eksempel foran supporterne da han ble rasehetset under Englands bortekamp mot Montenegro i EM-kvalifiseringen, går hardt ut mot Bonucci på Instagram.

Raheem Sterling har etablert seg som en av frontfigurene i kampen mot rasisme. Han reagerer på Leonardo Bonuccis uttalelser på dette viset. Foto: Raheem Sterling, Instagram

– Skylden er 50-50 @bonuccileo19, skriver Manchester City-stjernen, etterfulgt av flere latter-emojis.

– Alt du kan gjøre er å le, følger han opp.

Keans agent, Mino Raiola, mener at alle som er i Juventus som ikke er villige til å ta opp kampen mot rasisme bør forlate klubben.

Det sier han til BBC.

– Ingen bør rettferdiggjøre rasisme på den måten. Rasisme er det samme som ignoranse. Det finnes ingen unnskyldning for det. Forbund, klubber og spillere bør sette én grense. Et land som Italia burde være ledende innenfor dette som følge av hvor mange italienere som bor utenlands. Du kan ikke være både menneske og rasist, tordner Raiola overfor den britiske statskanalen.

Vil ha livstidsutestengelse

Juventus-manager Massimiliano Allegri var rask i å fordømme gårsdagens hets. Han mener at det bare finnes én løsning for å få bukt med rasisme: Å utestenge dem som hetser.