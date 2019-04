Slik skiller du deg ut når du skal selge bolig

I tillegg ser Forbrukerrådet en trend med nye meglertjenester som fungerer som rimeligere alternativer når man skal selge bolig.

– Du får da litt mindre service, men du får hjelp til det viktigste, som budrunden og til selve salget, forklarer han.

Takstmann og rapport

Det er ikke bare megler du kan velge selv, det gjelder også takstmann. Også for dette har Forbrukerrådet en sjekkliste som kan være god å ha.

– Spør om SETA-sertifisering og sjekk at takstmannen er skolert i boligtaksering og tilstandsanalyse, sier Kasland.

Eiendomsmeglerforbundets Carl O. Geving legger til at en god teknisk tilstandsrapport er viktig for å gi et positivt inntrykk.

– Det kan ha stor betydning for interessenter, fastslår han og fortsetter:

– Må man legge mye penger i oppussing eller er det fare for mye skjulte feil og mangler? Jo bedre dokumentasjon du har, jo mindre risiko blir det for kjøperen som dermed får mer trygghet. Det gjør at boligen skiller seg ut i mengden av andre boliger som er dårlig dokumentert.

Direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer Foto: Berg-rusten, Ole/NTB Scanpix

Sett rett pris

Å sette rett pris er også viktig.

– Alle som skal selge bolig ønsker selvsagt høyest mulig pris for boligen, men går man for høyt og har for høye ambisjoner kan man risikere at ingen kommer på visning, sier Geving.

Det er heller ikke lov å prise leiligheten lavere enn man er villig til å selge den for.

– Man må treffe et prisnivå man kan leve godt med og som er realistisk, sier han.

God markedsføring

Når det er mange som konkurrerer om kjøperne er det viktig å markedsføre boligen på best mulig måte.

– Da er det ekstra viktig at du gjør det du kan for å gjøre din bolig synlig og attraktiv. Det lønner seg å følge opp jobben megler, fotograf og stylist gjør. Det som gjør din bolig attraktiv må løftes frem i annonsen, sier salgsdirektør Jon Fredrik Høvås i FINN eiendom.

Han legger til at de fleste meglere har mulighet til å løfte frem annonsen også gjennom andre kanaler.

– Typisk vil slike løsninger gi 20 til 30 prosent økt trafikkinteresse for boligen som annonseres. Det er mange ulike løsninger som tilbys i markedet og det kan være krevende å forstå hva man betaler for, sier han og fortsetter:

– To nøkkelspørsmål du kan stille megleren din er: Hvor mye av det du betaler brukes på å kjøpe annonsering og på hvilken måte annonsene målrettes for å treffe mulige kjøpere.

Gjenbesøk

Å få folk til å klikke seg inn på boligannonsen er én ting, men enda bedre er det om man får folk til å klikke seg inn på den flere ganger, forklarer Høvås.

– De færreste velger å gå på visning etter å ha sett en annonse én gang. De ser gjerne på annonsen flere ganger over flere dager, og dette sier noe om interessen i boligmarkedet, sier han og fortsetter:

– Nå i mars ser vi for eksempel at annonsene gir god effekt. Over 90 prosent av alle boligannonsene som ligger ute på FINN eiendom har hatt fem personer som har sett annonsen over en minimumsperiode på tre dager. Dette tallet var på 83 prosent i februar.

Hos FINN ser de at boligannonser gjerne har veldig høy interesse de første dagene, men at det er typisk at annonsen synker i interesse på den tredje dagen etter at den er publisert.

– Da gjelder det å være attraktiv i kampen om oppmerksomheten i resultatlisten. Her lykkes du best hvis annonsen har et bra toppbilde og en god overskrift. Løft frem boligens unike fordeler, sier Høvås.

Velg rett tid

Tidspunktet for salg av bolig kan også ha noe å si. På vårparten er det for eksempel høysesong for salg av eneboliger, og da er det spesielt én ting leder Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund trekker frem: Vis frem hagen.

– Dersom man har hus med hage er det spesielt viktig å vise hagen slik den ser ut på våren og sommeren. Er det før påske og du ikke har bilder av en grønn hage, har man forhåpentligvis noen gamle bilder man kan bruke, sier han.

Har du planer om å selge boligen din kan det med andre ord være greit å vite at det er forskjellige deler av året som kan være mer og mindre lønnsomme.

– Skal du time salget for å selge leilighet i byene er det tidlig på året som gjelder. Prisveksten vokser gjerne mest i begynnelsen av året og så har man en liten «boost» i august etter sommeren, sier Geving.​​