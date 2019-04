Ruben Markussen har hatt braksuksess med sine seriøse budskap i fengende poplåter.

Singelen «Walls», som ble sluppet i 2017, handler om sosial angst. Helt fra 13-årsalderen har han vært redd for andre mennesker og sosiale situasjoner.

Da TV 2 møtte ham på rød løper i forbindelse med Spellemann, hvor han var nominert i kategorien Årets gjennombrudd, fortalte han at han fortsatt ikke trives særlig godt i slike offentlige situasjoner i rampelyset.

– For min del handler det om å bli vant til situasjonen, for eksempel radio. Det har jeg vært veldig nervøs for. Nå har jeg ikke vært så mye på rød løper, så jeg blir litt nervøs og merker det litt. Jeg kjenner på det, sa han og tullet med at den ene ølen han tok før intervjuet var til hjelp.

Nordlendingen fortalte også at det å eksponere seg for situasjoner han synes er skumle er den beste medisinen, foruten å gå til psykolog.

Lærte å reagere på følelser

I voksen alder brenner Ruben, som kun bruker fornavnet som artistnavn, for å gjøre det lettere for unge gutter å vise følelser. Noe han også synger om i debutlåten:

«Born as a boy I'm taught to not feel, so I only found a way to suppress it all. My walls are tall.»​

24-åringen fortalte at psykologen var til stor hjelp for ham.

– Bare det å snakke om følelser. Det jeg har stengt inne. For min del var det mest vanskelig å reagere på mine egne følelser.

Etter samtalene med fagpersonen lærte artisten å leve mer i nuet.

– Jeg tenker ofte før jeg lar følelsene ta kontroll. Jeg tenker: «Hvordan skal jeg reagere på den situasjonen her?» I stedet for å faktisk reagere på det jeg på ekte føler om situasjonen.

Mistet faren

Selv om det var låten «Walls» som ga ham Spellemann-nominasjon, har den nyeste singelen «Lay By Me» også hatt stor radiosuksess.

– Sangen handler mye om faren min. Det var en takkelåt til ham. Han gikk bort i september i fjor. Låten ble påvirket av perioden han hadde kreft. Han fikk høre låten før han gikk bort, noe som gjør at han lever videre i låten.

Videre forteller popartisten at faren klappet og ga to tomler opp da han hørte sangen.

Se hele intervjuet med Ruben Markussen øverst i saken.

