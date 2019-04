Den svenske proffdanseren Fredric Brunberg (32) var å se på TV 2 programmet «Skal vi danse» i høst.

Han svingte seg over parketten med toppbloggeren Martine Lunde (23). De endte til slutt på tredjeplass i konkurransen.

Selv om Brunberg ikke gikk til topps i dansekonkurransen fant han derimot kjærligheten med en av Lundes bestevenner, 22-årige Raija Alice Nordseth.

Trekker seg

Høstens «Skal vi danse» ble preget av drama og utskiftninger. Sveriges kjendiskonkurranse, «Let's Dance», ser ut til å følge i det samme sporet.

GIR SEG: Personlige årsaker er grunnen til at Brunberg forlater parketten. Foto: Tor Gunnar Berland / Stella Pictures

32-åringen har nemlig valgt å avbryte konkurransen på grunn av personlige årsaker.

– Det er virkelig trist og ikke kunne fortsette i årets sesong av «Let's Dance». I blant blir ikke ting som man har tenkt seg, og nå må jeg fokusere på private saker, forteller han til TV 2.

Byttes ut

Danseprodusenten for programmet ble nødt til å steppe inn for Brunberg, da han valgte å forlate parketten for denne sesongen. Hans dansepartner, den tidligere skiskytteren Magdalena Forsberg, får «Let's Dance»- veteranen Tobias Karlsson som ny partner, skriver svenske TV4.

Den svenske skiskytter-veteranen har hatt hele tre forskjellige dansere på tre fredager, skriver svenske TV 4.

– Jeg veldig glad for at jeg fikk begynne dansereisen sammen med Magdalena. Jeg ønsker henne all lykke og jeg håper hun står igjen som vinneren, sier Brunberg avslutningsvis.