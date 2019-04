Norunn (80) ble slått av 16-åring: – Jeg synes det er forferdelig

– Jeg satt i stua og så på TV. Så hørte jeg det kom noen ungdommer. Plutselig hørte jeg det smalt i postkassen, sier Norunn til TV 2.

Da hun tittet ut av Norunn ble bekymret for bilen, som sto like i nærheten.

Hun gikk ut og konfronterte ungdommene, og ba de slutte.

– Jeg vil dere skal fjerne dere herfra, for her har dere ikke noe å gjøre, sa jeg. Da fikk jeg ikke noe svar, sier hun.

Blod på hånda

Tre av ungdommene forsøkte så å forlate stedet, men én ble stående igjen. På videoen fra hendelsen ser man at vedkommende krangler med Norunn.

– Da sa jeg til ham at jeg ringer politiet. Plutselig kom det en knyttneve. Og traff meg i ansiktet.

Norunn sto i døren sin da hun ble slått i ansiktet. Foto: Asbjørn Øyhovden

Den 16 år gamle gutten slo Norunn i ansiktet. På videoen av hendelsen, som sirkulerer på sosiale medier, ser man at Norunn snubler bakover. Hun har tydelige merker rundt leppen og på venstre side av ansiktet.

– Jeg tok meg til ansiktet, og så jeg hadde blod på hånda.

Da gikk hun opp og ringte politiet. Siden har hun vært hos legen og konstatert at det ikke er noen alvorlige skader.

– Først ble jeg paff, og så ble jeg sint, sier Norunn.

– Jeg synes det er forferdelig at ungdommer skal finne på slikt. At de skal gjøre hærverk synes jeg er trist.

Knivran av yngre gutt

Politiet skriver i en pressemelding at de ser alvorlig på saken, og at de har satt inn alle tilgjengelige ressurser i arbeidet med den.

– Vi så med en gang på saken som så alvorlig at vi satt alle tilgjengelige ressurser inn i etterforskningen. Vi vet at slike hendelser kan skape uro og utrygghet i et lokalsamfunn og vi er derfor i gang med etterforskning av saken og oppfølging av ungdommene, sier politioverbetjent i Innlandet politidistrikt, Roger Næss.

Det er opprettet flere saker og per nå er politiet kjent med følgende straffbare forhold, som kan være knyttet til ungdommene:

Vold mot en kvinne på over 80 år

Ran av en yngre gutt

Trusler med kniv

Flere tilfeller av skadeverk ved at dekk på biler er skåret opp, ruter på biler er knust i tillegg til knust vindu på en av stedets puber

Bæring av kniv på offentlig sted

Andre ordensforstyrrelser

Forsøk på ildpåsettelse

Den yngre gutten som ble ranet, var en tilfeldig forbipasserende. Politioverbetjent Roger Næss sier til TV 2 at det dreier seg om et knivran.

– De truet til å gi fra seg penger, og det ble brukt kniv. Vi er også kjent med at det har vært trulser med kniv mot annen ungdom fra samme institusjon tidligere på dagen, sier Næss.