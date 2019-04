Full hockeyfeber i Asker: – Aldri opplevd lignende

Det er tydelig at Askerbøringene er spente før årets NM-finaler mellom Storhamar og Frisk Asker.

Se første finalekamp mellom Storhamar og Frisk Asker på TV ​2 sport 2 og TV 2 sumo fredag 18.30.

Markedsansvarlig i klubben, Mette Sørensen, sier det har vært en hard kamp om billettene i Askerhallen.

– Vi har solgt ut alle sitteplassene våre, i tillegg er flere ståplasser solgt også. Vi la ut billettene klokka ti på mandags morgen og allerede etter fem timer så var sitteplassene revet vekk, forteller Sørensen til TV 2.

Er det vanlig med den pågangen i sluttspillet?

– Det at seteplassene ble revet bort så fort hadde vi aldri forutsett. Jeg har aldri opplevd lignende før. Det er helt utrolig at det er utsolgt fem dager før den første kampen i hallen, konstaterer Sørensen.

Askerhallen har en total kapasitet på 2400 plasser, men er sjeldent fullsatt. Nå som tigrene fra Asker er i finalen, kan det endre seg.

Angrende supportere i Syden

Det er få som trodde Asker-laget skulle ta seg til finalen før sluttspillet. Blant annet flere av sesongkortinnehaverne.

– Jeg har blitt ringt opp av flere med sesongkort som har dratt på ferie. Det var spesielt én supporter som hadde dratt ned til Syden. Han ringte meg og var rimelig fortvilet over at han ikke hadde troen på finale for laget, ler markedssjefen.

Det er to år siden Frisk Asker var i finalen sist. Nå håper Sørensen det igjen vil bli finalestemning på tribunene i Askerhallen.

– Det er utrolig gøy når folk kommer å lager ordentlig trykk i hallen. Det fortjener gutta under kamp, sier hun.

På den andre siden av isen er Storhamar. Klubben fra Hamar spiller i CC Amfi og er vant med vesentlig flere på tribunen enn Asker-laget.

Espen Løvås, arrangementsansvarlig i Storhamar, satser på en folkefest på tribunene i CC Amfi.

– Vi skal lage en skikkelig folkefest på tribunen. Totalt har vi jo plass til 7500 i hallen, men jeg tror ikke det blir utsolgt i første kampen. Jeg regner med at vi vil få rundt en 6000 på tribunen i første kampen, forteller Løvås.

Hvordan har salget vært sammenlignet med tidligere i sluttspillet?

– Det er alltid bedre salg under finalene. Vi pleier å selge rundt tusen flere billetter per kamp til finalene enn semifinalene. Kommer det til en avgjørende kamp i finalen, så vil det nok være fullsatt i arenaen, fortsetter han.

T-skjortekanon på Hamar

Det er ingen hemmelighet at hockeypausene kan være lange. I USA løses dette med diverse pauseunderholdning som konkurranser og kamera på supportere.