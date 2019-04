Gullruten går av stabelen lørdag 11. mai i Grieghallen i Bergen og vil som vanlig også bli sendt på TV 2.

Nå får du muligheten til å bli en del av showet.

Norgeskoret er et stunt hvor vi skal samle hele Norge i et felles digitalt kor som skal synge sammen med Kristian Kristensen på hans låt «Du ga mæ viljestyre» under Gullruten lørdag 11.mai.

På nettsiden Norgeskoret.no kan du velge mellom ulike sekvenser av låta du kan synge med på. Deretter laster du enkelt opp klipp av deg selv som synger.

Eller kanskje sammen med kolleger fra arbeidsplassen, familie, venner, hunder eller katter.

Alle skal med!

Meld deg på Norges største kor her.