Boligprisene steg med 0,7 prosent nominelt i mars 2019, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Det innebærer at boligprisene er 3,2 prosent høyere enn de var for et år siden.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, sier at boligmarkedet er i god balanse.

– Det har vært mange salg i boligmarkedet i store deler av landet i første kvartal. Den høye aktiviteten i mars kan til en viss grad tilskrives den sene påsken i år, sier han.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer. Foto: Berg-rusten, Ole

«Påskeeffekten»

I mars i år har det blitt solgt 7824 boliger i Norge, noe som er hele 18 prosent flere enn i mars i fjor. Vammervold Dreyer påpeker at det delvis skyldes det han kaller «påskeeffekten».

I mars ble det lagt ut 10.120 boliger til salgs i hele landet. Det er 30,9 prosent flere enn i mars 2018.

– Veksten i antall bruktboliger til salgs er stor sammenlignet med mars i fjor, men dette har sammenheng med at påsken i sin helhet er i april. Normalt utgjør påsken et vannskille i boligmarkedet, da mange ønsker å selge boligen sin i takt med at våren springer ut, sier Dreyer.

Mye til salgs

Den sene påsken kan dermed føre til at flere boligselgere har valgt å legge ut boligen for salg allerede i mars i stedet for å vente til etter påsken.

– Det har aldri tidligere blitt lagt ut så mange boliger for salg i årets første tre måneder som i år. Det er spesielt i Oslo at det er kommet ut betydelig flere boliger til salgs, sier Dreyer.

Den sterkeste sesongjusterte prisutviklingen hadde Bergen med en oppgang på 1,5 prosent, mens Hamar med Stange hadde den svakeste sesongjusterte prisutviklingen med en nedgang på 1,3 prosent.

Den sterkeste tolvmånedersveksten finner man i Asker og Bærum med en oppgang på 6,1 prosent, mens Trondheim har den svakeste med en nedgang på 0,7 prosent.

Saken oppdateres.