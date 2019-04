Verdens beste håndballspillere har fått nok: – En skandale om det ikke blir endringer

I et brev som dansk TV 2 har fått tilgang til retter Mikkel Hansen og flere av verdens beste håndballspillere både på herre- og damesiden knallhard kritikk av den knallharde kampbelastningen spillerne opplever.

Brevet er adressert presidenten i det internasjonale håndballforbundet Dr. Hassan Mustafa (IHF), og den øverste sjefen i Det europeiske håndballforbundet Michael Wiederer (EHF). Det kommer i kjølvannet av de to sluttspillene i desember og januar, og er sendt ut via deres felles organisasjon, Den Europeiske håndballspillerforening (EHPU).

– Med dette brevet ønsker vi å informere dere om vår store bekymring for den aktuelle situasjonen i håndballsporten og konsekvensene det har fått for den fysiske belastningen, skriver spillerne til de to presidentene.

Verdens beste håndballspiller, Mikkel Hansen, utdyper:

– Først og fremst ønsker vi at det skal bli mer fokus på det harde kampprogrammet som vi har. Vi spillere føler at vi ikke blir lyttet til, sier Hansen til dansk TV 2.

TV 2-ekspert: – De vil kun tjene penger og tar ikke vare på spillerne

TV 2-ekspert Bent Svele har full forståelse for at håndballspillerne går til det skrittet og sender et brev til håndballpresidentene der de etterlyser endringer.

– Jeg støtter dette 100 prosent. Nå må nok være nok. Det handler om IHF som organiserer VM og OL og ønsker mest mulig kamper for å tjene mest mulig penger. Med EHF er det akkurat det samme. De ønsker masse kamper i Champions League og EM for å tjene masse penger. Dette nytter ikke lenger, for de må ta vare på spillerne. Hvis ikke vil det gå utover sporten. Til syvende og siste vil ikke de beste spille så mange kamper mer, og da går det utover produktet, sier Bent Svele til TV 2 Sporten.

Håndballstjernene mener at IHF og EHF tvinger på spillerne flere og flere kamper i sluttspill, uten å ta hensyn til den fysiske og psykiske belastningen alle kampene får for spillerne.

– Dette er uansvarlig for spillerne, og det kan ende dårlig for sporten vår, advarer de i brevet.

Den Europeiske håndballspillerforeningen (EHPU) opplyser at totalt 38 VM-spillerne ble skadet før og under VM-sluttspillerne i Danmark og Tyskland i januar 2019. 23 ble rammet av skader i løpet av de 17 dagene VM pågikk. 31 av 61 skader totalt havnet i kategorien «alvorlige skader».

– Antallet skader er svært bekymringsfulle. Det er derfor en nødvendighet for fremtidens utfordringer i håndballen å ta hensyn til spillernes virkelighet, heter det i brevet.