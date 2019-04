Pochettinos krav: Vil gjøre som Liverpool

– Pochettino har skrytt nesten i overkant mye av klubbledelsen underveis i den prosessen, som la oss være ærlige har dratt litt for langt ut i tid. Det har ikke gått som det skulle, både når det gjelder dato for åpningen og et stort sprik i budsjettet. Det prosjektet ble mye dyrere enn de hadde sett for seg, påpeker Stamsø-Møller.

– Mye ligger i topp fire. De er nødt til å få de pengene for å være i stand til å investere i sommer, tilføyer han.

Etter en grusom periode i ligaen med fem kamper uten seier, har de liljehvite gått fra tittelkamp til å ligge på fjerdeplass. De er to poeng bak erkerival Arsenal, og har ett poeng å gå på til Chelsea på sjetteplass.

– De må komme seg inn i Champions League for å beholde spilleren og manageren. Det er litt samme «case» som med Solskjær. Det er bra å investere, men de må først og fremst beholde, sier Stamsø-Møller, som understreker at stabilitet er viktig.

– Manchester City har ikke mistet noen spillere, og parallelt kjøpt nye. Det er sånn det funker for å komme helt i toppen. Det er et ganske stort sprang for Spurs, men det skal ikke så mye til for å komme opp dit, mener han.

TV 2 Sport Premium og Sumo fra kl. 19.45: Tottenham-Crystal Palace.