Nå kan flere lade el-bilen tre ganger så raskt

Med lynlader menes en ladestasjon som leverer en effekt fra 150 kW ved 400 volt og oppover. Til sammenligning leverer en vanlig hurtiglader 50 kW, mens «gatelading» typisk tilbyr 3,6 kW.

Med lynladere tar det vesentlig kortere tid å lade bilen. Fortum bruker en Audi e-tron som eksempel. Om en slik Audi skal lade fra 10 til 80 prosents batterikapasitet, tar det 80 minutter om man kobler bilen til en vanlig hurtigladestasjon på 50 kW.

Med en lynlader på 150 kW tar det 27 minutter.

– Det er en vesentlig forskjell og vil kunne føre til at flere kan velge elbil som nummer en-bil, sier Ole Gudbrann Hempel, Fortums sjef for offentlig ladeinfrastruktur i Norge.

Dukker opp flere steder

Før helgen satte Fortum opp to lynladere med 175 kW effekt i Ås i Akershus. Fra før har selskapet installert lynladere på Skøyen i Oslo, i Rygge i Østfold og ved Nygårdskrysset utenfor Ski. Snart kommer lynlading også til Bodø. Ytterligere 15-20 steder rundt om i landet vil få lynladere i løpet av kort tid.

LYNRASK: Fortums nye lynlader på Shell i Ås. Foto: Fortum

– Det åpner snart lynlader ved IKEA på Åsane i Bergen og på Åkrafjordtunet ved E134 utenfor Haugesund, forteller Hempel.

Andre aktører tilbyr også lynlading. Ionity, som for tiden har seks ladestasjoner i drift i Norge og fem under bygging, tilbyr 350 kW effekt. Det sier Ionitys sjef for Nord-Europa, Jan Haugen Ihle. Tesla har sitt eget nettverk av såkalte Superchargere, som yter inntil 120 kW.

Tesla Model 3 kan også ta hurtiglading ved andre ladestasjoner enn Teslas anlegg fordi bilen er utstyrt med CCS-kontakt og dermed er kompatibel med andre hurtigladesystemer.

Dyrere enn hurtiglading

Foreløpig er det ingen biler på markedet som tar imot mer enn 150 kW. Porsche ligger an til å bli den første bilprodusenten som kan levere biler som har mulighet til å lade med 350 kW.​

Det er dyrere å koble bilen til en lynlader enn til en hurtiglader. For folk som har biler som ikke kan ta imot mer enn 50 kW effekt, vil det være rimeligere å bruke hurtiglader i stedet.

Elbilforeningen mener lynladere vil gjøre det enda mer attraktivt å kjøre elektrisk bil.

– Det vil ligne mer på å fylle flytende drivstoff. Ladingen går raskere, så hver enkelt bileier trenger ikke å stå så lenge på ladestasjonene. Mange opplever nå kø på hurtigladestasjonene, sier Elbilforeningens nestleder Petter Haugneland til TV 2.

Nyere biler lader raskere

Med 150 kW effekt vil ladingen i teorien kunne gå unna tre ganger raskere enn med en hurtiglader på 50 kW. Men flere faktorer, som batteritemperatur og hvor mye strøm som er på batteriet fra før, vil kunne redusere hastigheten.