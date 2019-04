Dommen mot Frode Berg kommer trolig 16. april

– Dette er nok et taktisk utspill for å få Berg og hans forsvarer til å erkjenne skyld og innrømme alt, noe som er det fremste suksesskriteriet i alle Russiske straffesaker. Inntrykket er at man har jobbet ganske hardt for å få Berg til å innrømme, ikke bare de faktiske forhold, men erkjenne skyld for spionasje. Det har Berg nektet å gjøre, sier TV 2s reporter i Moskva Øystein Bogen.

– Trenger ingen vitner

Novikov kommer ikke selv til å føre vitne, men aktor har varslet at de vil innkalle minst 15.

– Vi trenger ingen vitner. Og fra et juridisk synspunkt har jeg heller ikke kunne tenke på et eneste vitne som ville være nyttig for oss i denne saken. Berg står fortsatt fullt og helt på at han ikke er skyldig etter tiltalen, sier Novikov.

Berg har avvist å erklære seg skyldig og står fortsatt på dette. Dette til tross for at en erkjennelse av skyld og en fullstendig tilståelse fra tiltaltes side i Russland normalt fører til strafferabatt på 30 prosent av fengselsdommen.

Om det går mot en diplomatisk løsning eller ikke blir bare spekulasjoner fra de som er tett på saken.

Dette er Frode Berg anklaget for: Frode Berg har vært under etterforskning for overtredelse av den russiske straffelovens paragraf 276 som omhandler spionasje mot den russiske stat, med en strafferamme på mellom 10 og 20 år.



Han ble pågrepet da han skulle postlegge to konvolutter i Moskva.



En bunke med 3.000 euro i kontanter skulle sendes til en adresse i Moskva, mens et elektronisk lagringsmedium i en annen konvolutt skulle til en annen adresse.



Russiske myndigheter mener pengene skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten.



Sikkerhetstjenesten FSB hevder at lagringsmediet inneholdt krypterte, skriftlige oppdrag til en russisk statsborger med tilknytning til et skipsverft utenfor Arkhangelsk.



FSB mener at Berg hadde oppdrag i Russland for E-tjenesten også i 2015 og 2016, mens han jobbet for grensekommisjonen.

– Veldig mye rundt saken her er spekulasjoner på grunn av den totale mangelen på informasjon fra norsk og russisk side om hva som faktisk har skjedd. Men må likevel trekke paralleller til lignende saker de siste årene- Den viser at russiske myndigheter ikke er så interessert i å ha utenlandske statsborgere sittende i lengre tid i russiske fengsler. De ønsker å bruke disse personene som blir dømt her som brikker i et spill for å bytte til seg politisk kapital, eller andre russere som sitter fengslet i utlandet. Derfor er det grunn til å tro at det er en diplomatisk løsning i sikte, sier Bogen.

​

Holder motet oppe

Brynjulf Risnes beskriver Bergs tilstand som svært bra.

– Han har vært helt fantastisk til å holde motet oppe under hele varetektsperioden, og han er fortsatt full av håp, sier Risnes til TV 2.

Risnes mener det er overveiende sannsynlig at det hele veien har foregått prosesser for å få Berg hjem.

– Jeg tror ingen, heller ikke russiske myndigheter, er interessert i at han skal sitte veldig lenge i et russisk fengsel. Jeg tror man finner en løsning, sier Risnes.

Advokaten, som har bakgrunn som forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) med Sovjetunionen og russiske forhold som fagfelt, sier at slike saker tradisjonelt sett har vært løst gjennom uformelle avtaler mellom statene.

– Vi håper at det foregår ting på bakrommene. Det er sånn vi har tradisjonelt har løst den type saker, og slik russerne tradisjonelt løser den type saker.