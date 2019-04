Ford har drøyet med å satse på elektriske biler så langt. Noen halvhjertede forsøk har heller ikke blitt noen suksess – men nå starter offensiven.

Vi i Broom har akkurat vært i Amsterdam på et stort event kalt "GoFurther". Med presse fra hele Europa til stede, hadde Ford her premiere på en rekke nyheter. Og – de lettet på sløret rundt hvordan de ser for seg overgangen fra fossilt til elektrisk.

I bunnen ligger en satsing på svimlende 100 milliarder kroner. De pengene skal Ford investere i ny teknologi og nye modeller. Både elektrifiserte drivlinjer og rene elbiler.

Helt ny og ladbar SUV

Her handler det om alt fra såkalt mildhybrid, via hybrider og ladbare hybrider – til elbiler. Ford elektrifiserer flere av sine eksisterende modeller, samtidig som flere nye er på gang. Dessuten handler dette om både personbiler og nyttekjøretøy.

Den største personbilnyheten i Amsterdam var verdenspremieren på en helt ny Kuga. Fords familie-SUV kommer nå som både hybrid og ladbar hybrid. Sistnevnte har en elektrisk rekkevidde på 50 kilometer og kan bli en veldig interessant bil i det norske markedet. Den vil ha svært få konkurrenter, samtidig som gunstig avgiftsnivå for denne typen biler bør sørge for attraktive priser.

LES MER: Kuga blir ny og ladbar

Helt nye Ford Kuga kommer som ladbar hybrid, det kan bli en svært viktig bil i Norge.

Rekkevidde på 600 kilometer

Nå kommer også den store SUV-en Explorer til Europa, og Norge. På grunn av motoriseringen (les store motorer), har denne vært omtrent uselgelig her hjemme så langt. Men nå kommer også Explorer som ladbar hybrid, dermed skal også den lanseres i det norske markedet. Her får Ford en toppmodell som ruver!

Ford gir oss også litt informasjon om sin kommende og svært etterlengtede elbil. Det er kjent at også dette er en SUV. Og Ford slår skikkelig på stortromma på rekkevidde. Opptil 600 kilometer, er tallet vi får høre i Amsterdam. Bilen skal være inspirert av sportsbil-ikonet Mustang, både på design og kjøreegenskaper. Vi tipper den størrelsesmessig blir omtrent som Kuga, men med mer sporty design.

Overrasker med rekordlang rekkevidde

Ford Explorer er USAs mest solgte SUV; nå kommer den til Europa og Norge som ladbar hybrid.

Elektrisk varebil

I tillegg kommer også både Fiesta og Focus som mildhybrid. Det betyr et batteri som blant annet tar opp bremseenergi. Dette reduserer både forbruk og utslipp. Ford hevder selv at kombinasjonen bensinmotor og 48-volts batteri gir minst like lavt forbruk som på en diesemotor.

Ford slo virkelig på stortromma i Amsterdam.

Ford mener tydeligvis også alvor når de elektrifiserer nyttekjøretøyene sine i Europa. Også her er det snakk om flere teknologiske løsninger.

En prototype av den nye helelektriske 2-tonns Transit ble vist frem på «GoFurther»-arrangementet. Denne settes i produksjon i 2021. Varebilen er utviklet for å innfri behovene til de som frakter varer i urbane miljøer. Den blir tilgjengelig med flere karosserier, får en konkurransedyktig nyttelastkapasitet og er alltid «online».

Dette har vært en million-suksess i 48 år

Om to år skal denne være på markedet: En helelektrisk Ford Transit.

Åtteseter

I tillegg kommer Transit Custom ladbar hybrid, en forhjulsdreven bil som drives av en elektrisk motor/generator med en 13,6 kWh lithium-ion batteripakke. Fords prisvinnende 1.0-liters EcoBoost bensinmotor fungerer utelukkende som en rekkeviddeforlenger, som lader batteriet på de turene der lading fra strømnettet og regenerering av bremseenergi ikke gir tilstrekkelig rekkevidde.

Den store åtteseteren Tourneo Custom kommer også som ladbar hybrid. Denne er beregnet på persontransport i næringsvirksomhet og på familier med ekstra stort plassbehov. Bilen har et antatt CO2-utslipp på 75 g/km og et offisielt forbruk på 0,33 l/mil.

Åtteseteren Tourneo Custom er også en del av Fords elektrifiseringsbølge, den kommer som ladbar hybrid.

Samarbeid med Volkswagen

For næringskunder som kjører mye i byer eller andre steder hvor det er mye start- og stoppkjøring skal 48-volts mildhybrid-teknologien gi lavere driftskostnader. Den er tilgjengelig på 2-tonns Transit, Transit Custom og Tourneo Custom fra midten av 2019. Ved bykjøring, med mye start og stopp, kan forbruket ifølge Ford reduseres med så mye som 8 prosent med denne teknologien.

På nyttekjøretøy samarbeider Ford også med et annet selskap som har kommet langt på elektrifisering, nemlig Volkswagen. Gjennom denne alliansen skal Ford utvikle og bygge mellomstore pickuper og store nyttekjøretøy for begge selskapene. Her er det nok grunn til å vente flere elektriske løsninger.

