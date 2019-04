Strandgåere på Kanariøyene har blitt møtt av lite delikate syn de siste par ukene.

Det skriver britiske The Sun, og flere lokale medier, blant andre Dario de Avisos og Cadena SER Canarias.

Døde okser og kuer har nemlig blitt skylt i land på Tenerife.

I løpet av sju dager forrige uke dukket det opp tre kadavre ved den norske feriefavoritten.

Stinkende, døde kveg

Den første dukket opp på bystranda Playa de La Jaquita i den populære turistbyen El Médano. To svømmere oppdaget den digre oksen flytende i vannet, og fikk hjelp av mennesker på vannskuter med å få den i land.

Noen få dager senere ble ytterligere et dyr funnet i fjæresteinene i et industrområdet i Granadilla de Abona, mens er tredje dyr ble sett flytende i sjøen mellom Tenerife og naboøya La Gomera, skriver The Sun.

Dette er ikke et nytt fenomen på Kanariøyene. Det skjedde ved minst to anledninger på Gran Canaria i fjor. I mars 2018 dukket det opp en død ku langs kysten av Pozo Izquierdo, sørøst på øya, og dette bildet gikk verden rundt.

Den andre episoden fant sted i juli da en ku ble funnet flytende utenfor Puertillo de Arucas nord på Gran Canaria.

«Stankskip»

Lokale medier plasserer skylden på «stankskip» fra Sør-Amerika. Dette er skip som frakter kyr, men som er så illeluktende at de har blitt nektet å legge til kai i for eksempel Las Palmas, skriver Dario de Avisos.

Ardiel Rodríguez filmet den døde oksen ved El Médano:

– Når noen dyr dør under overfarten, nøler ikke mannskapet med å kaste dem over bord, slår avisen fast.

TV-stasjonen Cadena SER Canarias mener å ha funnet ut eksakt hvilket skip de døde dyrene stammer fra. De utpeker frakteskipet «Polaris 2», som seiler under panamansk flagg som kilden. Skipet som frakter levende dyr, dro fra Rio Grande i Argentina 22. mars og vil ankomme havna i Ceuta i nord i Afrika 4. april.

Skipet passerte forbi Kanariøyene i det aktuelle tidsrommet.

En talsperson for det spanske landbruksdepartementet slår fast at det i henhold til internasjonal lov er forbudt å dumpe døde dyr i sjøen.

Polaris 2 måtte be om nødhavn i Tenerife i 2016 fordi de hadde gått tom for mat til dyrene.

Da veterinæren inspiserte skipet, måtte 300 dyr nødslaktes, skriver Cadena SER Canarias.