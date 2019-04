Pogba hudflettes: – Han kan takke seg selv

Se høydepunktene fra Wolverhampton-kampen i vinduet øverst!

Etter en forrykende start under Ole Gunnar Solskjærs ledelse, har Pogba nå gått av banen i fem strake kamper uten å notere seg for målpoeng.

Nylig har han uttalt seg i positive ordelag om Real Madrid. Storklubbens manager, Zinedine Zidane, har gjengjeldt tjenesten.

I tapet for Wolverhampton skuffet midtbanestjernen stort. Manchester Evening News ga ham karakteren to av ti på spillerbørsen. Samuel Luckhurst, som har ansvaret for dekningen av Manchester United for avisen, hudfletter franskmannen i sin spalte etter kampen.

«Pogbas fremtid er nå usikker takket være Zinedine Zidane. At Pogba har tatt steg tilbake i kjølvannet av Real Madrid- og Manchester Uniteds manageransettelser, er ikke noe sjokk for en spiller som varierer fra det fenomenale til en spiller uten karakter», skriver Luckhurst.

«Kanskje er det ikke en tilfeldighet at nivået hans har falt siden Pogba fikk øynene opp for Real Madrid», fortsetter United-kjenneren.

I spillerbørsen skriver samme mann:

«Han spiller som en som ikke har hodet på rett plass».

– Veldig spekulativt

TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller, er ikke enig med Luckhurst. Han erkjenner at Pogba er «et hakk eller tre» under det han leverte i starten etter at Solskjær tok over, men tror ikke Real Madrid-koblingen er årsaken.

– Jeg synes det er useriøst å skylde på sånne ting. Det blir veldig spekulativt. Jeg tror han spiller med samme fokus som siden Solskjær tok over, men han har jo også tidligere variert veldig mye. Det er også det som gjør ham så annerledes som fotballspiller, minner Stamsø-Møller om.

– På sitt beste er han så åpenbart verdensklasse. Men når han mister ballen istedenfor å trylle, virker det som at det påvirker ham veldig. Plutselig blir han ganske middels, utdyper han.

Også Ole Gunnar Solskjær tar 26-åringen i forsvar.

– Han kunne lett å ha slått en målgivende pasning i dag. Og han kombinerte fint med Rom (Lukaku, journ. anm). Det er bare tall. Han jobber like hardt som alle andre. Noen dager får man bare ikke uttelling, sier kristiansunderen, ifølge Manchester Evening News.

– Kan takke seg selv

Samtidig er Stamsø-Møller krystallklar på én ting: Pogba kan takke seg selv for at britisk presse kritiserer ham i kjølvannet av Real Madrid-koblingen.

– Han sa det han gjorde, og ingen andre enn ham selv er skyld i at det blusset opp. Om han ville det er ikke godt å si, men han burde vel spart seg for de utsagnene. Det kommer bare til å falle tilbake på ham. Han vet hvordan engelsk presse er, som bruker enhver mulighet til å vippe folk av pinnen, konstaterer han, før han slår fast: