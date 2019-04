Babyboom i Kjendis-Norge

Røpet kjønnet

For om lag ett år siden kom nyheten om at modell og IT-jente Hanneli Mustaparta hadde forlovet seg med Stian Fintland Skaug. Nå, ett år senere, er Mustapartas første barn rett rundt hjørnet.

NRK-profil Carina Olset (37) venter også barn i april sammen med Tor Øyvind Hovda (29). Hun annonserte graviditeten på Instagram i oktober:

«Flytta inn alene. Flytter ut med en beboer i magen. Til våren blir vi tre», skrev sportsprofilen under et Instagram-bilde hvor hun viser frem babymagen.​

I mars røpet 37-åringen kjønnet på babyen på «God kveld Norge».

– Jeg håper jo at hun inni magen har det så bra at det ikke er noe stress å dra dit, sa hun da hun snakket om at hun etter planen skulle til Østerrike for å dekke Ski-VM, og offentliggjorde med det at paret venter en jente.

Kongelig baby

Beveger vi oss ut over Norges grenser, er det også snart tid for at en vaskekte kongelig baby er på vei. Storbritannias prins Harry og Meghan Markle venter barn sammen.

De to giftet seg St. George's Chapel i Windsor Castle i mai 2018. Nyheten om at paret ventet barn ble annonsert bare fem måneder senere, i oktober.

Ekteparet hadde termin i mars, men foreløpig har det vært stille fra det britiske kongehuset. Nyheten om en liten prins eller prinsesse er nok med andre ord ikke langt unna.